В Европе раскрыли сеть, вербующую подростков в качестве киллеров: её главарь скрывается в Иране

Европейские правоохранительные органы раскрыли деятельность международной сети, использующей подростков для совершения заказных убийств и нападений. Организаторы вербуют молодежь через интернет, а лидер группировки "Фокстрот" скрывается в Иране.

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Оттуда группировка и координирует деятельность своих сообщников. Об этом сообщает BBC .

Преступная сеть "Фокстрот" с 2022 года может быть причастна примерно к 35 заказным убийствам, а также к ряду нападений на объекты, связанные с Израилем, в частности с применением гранат и взрывных устройств. Исполнителей ищут преимущественно среди подростков, предлагая крупные денежные вознаграждения через социальные сети и зашифрованные мессенджеры.

Одним из самых громких случаев стало убийство в Стокгольме, которое в феврале 2025 года совершил 18-летний Атилла Азимов. Молодой человек застрелил 20-летнего студента Мурада Абделькадера, однако, как установило следствие, жертва оказалась случайной.

За это преступление Азимова был приговорен к пожизненному заключению.

Следователи также установили, что аналогичную схему использовали для вербовки 18-летнего норвежца Йоханнеса Натланда. Его через знакомых из детского дома и анонимные аккаунты в интернете привлекли к подготовке убийства в британском Хаддерсфилде. Подростку купили билет в Великобританию, предоставили инструкции, карту с тайником, где хранилось оружие, и местом получения вознаграждения, однако его задержали ещё до совершения преступления.

Вербовка все больше напоминает компьютерную игру: молодые исполнители получают пошаговые задания, а организаторы остаются вне досягаемости правоохранительных органов. Преступники сознательно выбирают несовершеннолетних, поскольку те чаще соглашаются на рискованные действия и реже задумываются о последствиях.

В состав оперативной группы GRIMM входят 11 европейских государств, которые координируют борьбу с такими сетями. За 15 месяцев работы правоохранители произвели более 280 арестов, среди которых — один из ключевых сообщников "Фокстрота" Али Шехад Ахмед, известный под псевдонимом "Агент 47". Его задержали в Ираке, после чего Швеция подала запрос на экстрадицию.

В то же время лидер группировки Рава Маджид находится в Тегеране. Отдельные нападения могли совершаться по заказу иранских властей, хотя часть преступлений также связана с борьбой за контроль над наркорынком. Несмотря на значительные успехи полиции, подобную модель вербовки уже начали использовать и другие преступные группировки.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские правоохранители предотвратили попытку убийства сотрудника ГУР, которую готовил завербованный Россией агент; для этого он собирался использовать дрон. За убийство злоумышленнику россияне обещали 100 тыс. долларов.

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