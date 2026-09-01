В Эстонию снова залетели украинские дроны: министр обороны выступил с заявлением

Министр обороны Эстонии Ганно Певкур заявил, что украинские дроны вновь проникли в воздушное пространство страны. В результате инцидента никто не пострадал.

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Об этом Певкур рассказал журналистам, передает "Укринформ". Он также подчеркнул важность поддержки Украины и предоставления ей средств противовоздушной обороны.

По словам эстонского министра, страна была готова к такому развитию событий.

"Несколько часов назад в воздушное пространство вошли – на этот раз – украинские дроны. Мы были к этому готовы, самолеты НАТО отслеживали ситуацию. К счастью, ни люди, ни территория Эстонии не пострадали", – сказал Певкур.

Министр подчеркнул, что война все сильнее сказывается на соседних странах.

"Мы вновь видим, насколько важно поддерживать Украину и предоставлять ей средства противовоздушной обороны", — подчеркнул Певкур.

Певкур также призвал наращивать оборонный потенциал и продемонстрировать России единство союзников.

"Необходимо наращивать наши возможности. Речь идет, безусловно, о противовоздушной обороне и других возможностях, а также о том, чтобы послать России очень четкий сигнал о том, что мы едины", – заявил он.

Эстонский министр отметил, что в последнее время гибридные атаки вышли на новый уровень. Среди примеров он упомянул инцидент в немецком Лейпциге, а также нападение на одно из крупнейших предприятий оборонной промышленности Эстонии.

"Они (Россия – ред.) проверяют порог применения статьи 5 (Североатлантического договора – ред.) – где именно проходит эта тонкая красная линия. Именно поэтому мы должны четко заявить: мы вместе, мы будем работать сообща", – сказал глава Минобороны Эстонии.

В то же время Певкур призвал сохранять спокойствие и не реагировать чрезмерно, проводя разграничение между уголовными преступлениями и военным нападением.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поблагодарил Эстонию за четкую реакцию на инцидент с украинскими дронами. Он подчеркнул, что подобные угрозы являются следствием российской агрессии.

"Самый эффективный способ предотвратить распространение таких угроз — усилить противовоздушную оборону Украины, увеличить давление на Россию и лишить агрессора возможностей продолжать войну", — написал Сибига в соцсети X.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна назвал падение украинских дронов на территории стран НАТО приемлемой ценой за удары по российской военной инфраструктуре и нефтеперерабатывающим предприятиям. В то же время он отметил, что Эстония не удовлетворена такими инцидентами, но не призывает Украину прекращать дальнобойные атаки по территории России.

Глава эстонского МИД также пояснял, что усиление российской радиоэлектронной борьбы может приводить к сбиванию украинских дронов с курса, из-за чего они оказываются на территории соседних стран НАТО. По его словам, такие случаи уже фиксировались в Эстонии, Литве и Финляндии.

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