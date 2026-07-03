В Эстонии запретили гражданам России и Беларуси приобретать недвижимость: что происходит

2 июля правительство Эстонии одобрило законопроект, предусматривающий запрет на приобретение недвижимости гражданами России и Беларуси, а также компаниями, находящимися под их контролем. Если документ будет поддержан парламентом, новые правила вступят в силу с 1 января 2027 года.

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Об одобрении законопроекта сообщило эстонское издание ERR со ссылкой на решение правительства. Речь идет о лицах, не имеющих в стране статуса долгосрочного резидента или права на постоянное проживание. Ограничения также коснутся ряда юридических лиц, конечными бенефициарами которых являются граждане, на которых распространяется действие будущего закона.

В Кабинете министров пояснили, что документ призван снизить риски использования недвижимости для разведывательной деятельности, подготовки диверсий и других угроз национальной безопасности.

Правительство отметило, что ограничения необходимы именно из соображений безопасности. "Цель законопроекта – снизить риски использования недвижимости в Эстонии для разведывательной деятельности, подготовки диверсий и других угроз национальной безопасности", – говорится в обосновании документа.

Обоснование решения

От первого публичного заявления о необходимости таких изменений до одобрения законопроекта прошло более пяти месяцев. Инициативу еще в конце января представил министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро.

За это время документ прошел юридическую доработку и обсуждение. Одним из ключевых вопросов стало его соответствие Конституции Эстонии. В результате законопроект подготовили таким образом, чтобы обосновать введение запрета необходимостью защиты национальной безопасности.

Будущие ограничения

Законопроект предоставляет правительству право определять перечень государств, граждане и компании которых могут представлять угрозу национальной безопасности или общественному порядку при покупке недвижимости. На первом этапе в этот список планируют включить Россию и Беларусь.

Запрет будет распространяться на граждан этих стран, не имеющих в Эстонии статуса долгосрочного резидента или права на постоянное проживание. Кроме того, он будет касаться компаний, зарегистрированных в России и Беларуси, а также любых юридических лиц независимо от страны регистрации, если их конечным бенефициаром является лицо, подпадающее под действие закона.

Ограничения будут действовать на всей территории Эстонии. Они охватят земельные участки, квартиры, право застройки и приобретение долей в объектах недвижимости.

В то же время закон не будет иметь обратной силы. Недвижимость, приобретенная до его вступления в силу, останется в собственности нынешних владельцев. Также запрет не будет распространяться на граждан России и Беларуси, имеющих статус долгосрочного резидента или право на постоянное проживание в Эстонии. Аренда жилья и коммерческой недвижимости останется разрешенной.

Контроль и исключения

В исключительных случаях правительство сможет выдать специальное разрешение на приобретение недвижимости, если такая сделка не будет противоречить целям закона.

Документ также предусматривает обновление действующей системы территорий с ограничениями на приобретение недвижимости. Вместо административного деления 1999 года такие зоны будут определяться по населенным пунктам и отображаться на публичной кадастровой карте.

Контроль за выполнением новых требований будут осуществлять нотариусы, судебные исполнители, арбитражные управляющие, органы, занимающиеся продажей государственного имущества, а также Земельно-пространственный департамент. Они будут проверять конечных бенефициаров юридических лиц и их гражданство.

По оценке правительства, новые правила окажут незначительное влияние на рынок недвижимости. По данным за 2025 год, под действие закона попали бы примерно 600 сделок. В то же время власти считают, что такие изменения существенно укрепят национальную безопасность и общественный порядок.

Теперь законопроект должен рассмотреть Рийгикогу. После прохождения парламентской процедуры новые ограничения планируется ввести с 1 января 2027 года.

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