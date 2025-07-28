В ДР Конго боевики-исламисты напали на церковь и убили 38 человек: все подробности теракта

В Демократической Республике Конго снова произошел теракт. В городе Команде боевики-исламисты напали на церковь. Сейчас известно о 38 погибших верующих.

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Об этом пишет Reuters. В это время в церкви продолжалась ночная месса. Минимум 15 человек получили ранения, а несколько считаются пропавшими без вести.

"В Демократической Республике Конго боевики, связанные с "Исламским государством", напали на церковь во время ночной мессы, убив 38 человек. Нападение совершили вооруженные боевики группировки ADF", – говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленники ворвались в храм рано утром в воскресенье, 27 июля. Террористы были вооружены пистолетами и мачете.

Кристоф Муньяндеру, правозащитник, присутствовавший на месте происшествия в Команде, сказал, что ночью слышали выстрелы, но сначала люди подумали, что это воры, а не террористы.

"Повстанцы нападали преимущественно на христиан, которые ночевали в католической церкви. К сожалению, этих людей убили мачете или пулями. Миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в Демократической Республике Конго осудила недавнее возрождение насилия в провинции, где произошло это нападение", – отметил правозащитник.

Стоит добавить, что подобные трагедии постоянно случаются в стране.

Министры иностранных дел Руанды и Демократической Республики Конго Оливье Ндухунгирехе и Тереза Каиквамба Вагнер подписали мирное соглашение, заключенное при содействии США и Катара. Это произошло в пятницу, 27 июня, в Вашингтоне в присутствии американского президента Дональда Трампа.

Как сообщал OBOZ.UA, в марте стало известно, что Соединенные Штаты Америки ведут переговоры о редкоземельных минералах с еще одной страной, которая находится в состоянии войны. Речь шла о ДР Конго.

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