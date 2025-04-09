В Доминикане обрушилась крыша ночного клуба: погибли по меньшей мере 98 человек, 160 пострадали. Фото и видео

В столице Доминиканской Республики Санто-Доминго обрушилась крыша ночного клуба Jet Set, вследствие чего погибли по меньшей мере 98 человек. Еще порядка 160 людей пострадали.

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Спасательные службы продолжают разбор завалов и пытаются найти выживших. Об этом сообщает BBC.

Инцидент произошел утром 8 апреля на концерте популярного исполнителя меренге Рубби Переса в ночном клубе Jet Set. В момент трагедии в клубе находилось сотни человек. Сейчас около 400 спасателей все еще ищут выживших. В то же время экстренные службы полагают, что число погибших будет расти.

Среди жертв были губернатор провинции и бывший питчер Главной лиги бейсбола Октавио Дотель. По дороге в больницу 51-летний мужчина скончался. Директор Центра чрезвычайных операций Хуан Мануэль Мендес выразил надежду, что многие из тех, кто оказался под завалами, могут выжить.

По информации AP News, пострадали не менее 160 человек, среди которых национальный депутат Брэй Варгас. Родственники певца Рубби Переса, выступавшего во время обрушения крыши, изначально заявили, что его спасли, но позже выяснилось, что это неправда. Переса все еще ищут под завалами.

Jet Set – популярный ночной клуб в Санто-Доминго, где регулярно по понедельникам вечером проходят концерты танцевальной музыки. В ночь на 8 апреля, когда случилась трагедия, в клубе присутствовали политики, спортсмены и другие известные в Доминикане люди.

Напомним, на севере Сербии в городе Новый Сад на железнодорожном вокзале обрушилась часть наружной крыши. Известно о 14 погибших и троих госпитализированных.

Как сообщал OBOZ.UA, в Мексике в одном из местных баров во время проведения концерта обрушился балкон. В результате этого инцидента 2 человека погибли, еще по меньшей мере 15 получили ранения.

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