В Дамаске рядом с гостиницей, где остановился Макрон, раздались взрывы: что известно. Фото

Утром 7 июля в сирийской столице Дамаске возле отеля, где остановился президент Франции Эммануэль Макрон, прогремели взрывы. Несмотря на опасный инцидент французский президент встретился с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа.

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Также в Елисейском дворце утверждают, что Макрон даже не слышал взрывы. Об этом сообщает Reuters.

Подробности инцидента

По словам очевидцев, взрывы прогремели в непосредственной близости от отеля. Также свидетели происшествия рассказали, что после взрыва поднялся столб дыма и начался пожар.

Службы безопасности перекрыли дороги и приняли меры безопасности. В свою очередь Елисейском дворце заявили, что взрывы не были слышны из президентского кортежа.

Журналист Reuters из пресс-группы, сопровождавшей Макрона, не слышал взрыва и не видел никаких подозрительных маневров во время утренних мероприятий французского президента.

Позже сирийское государственное телевидение сообщило, что Макрон и аш-Шараа встретились в президентском дворце Сирии.

По предварительной информации, взрывное устройство сработало в мусорном контейнере вблизи отеля Four Seasons, вдоль того же маршрута, по которому проезжал президент Франции, направляясь в Народный дворец на встречу с президентом Сирии.

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