В Чехии задержали митрополита РПЦ по подозрению в хранении наркотиков: ранее его обвиняли в домогательствах

В Чехии полиция остановила автомобиль митрополита Русской православной церкви Илариона. Во время досмотра в багажном отделении обнаружили четыре контейнера с неизвестным веществом белого цвета.

Об инциденте стало известно из Telegram-канала митрополита. Сам клирик категорически отрицает причастность к хранению запрещенных веществ.

Подробности инцидента

24 мая, во время проверки в Карловых Варах, полиция остановила авто, которое выезжало от храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла. В багажнике машины, в которой был Иларион, обнаружили четыре небольших контейнера с белым веществом. Происхождение и состав найденного должны установить эксперты.

Митрополит Иларион называет ситуацию провокацией и отрицает любую причастность к хранению запрещенных веществ. Его адвокат подчеркнул, что полицейские сразу направились к багажнику, "будто заранее знали, где искать".

Ранее ряд медиа сообщали об обвинениях Илариона в домогательствах. Их митрополит тоже отрицал и жаловался на якобы вымогательство и клевету.

В декабре 2024 года решением Священного синода РПЦ клирика направили на служение в Карловы Вары, освободив от управления Будапештско-Венгерской епархией. С 2009 до 2022 годов он возглавлял Отдел внешних церковных связей Московского патриархата.

