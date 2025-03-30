В США самолет упал на жилой дом: пассажиры погибли. Видео
В Миннеаполисе (штат Миннесота, США) лёгкий турбовинтовой самолёт SOCATA TBM 7 упал на жилой дом. В результате авиакатастрофы есть погибшие.
На данный момент специалисты выясняют, какое количество людей находилось на борту самолета. Об этом сообщает Федеральное управление гражданской авиации США.
Самолет SOCATA TBM7 потерпел крушение в жилом районе в Бруклин-Парке, штат Миннесота, около 12:20 по местному времени в субботу 29 марта. На данный момент известно, что самолет вылетел из международного аэропорта Де-Мойн в Айове и направлялся в аэропорт округа Анока-Блейн в Миннеаполисе.
При этом Федеральное управление гражданской авиации пока не знает, сколько человек было на борту. Национальный совет по безопасности на транспорте проводит расследование.
Начальник пожарной охраны Бруклин-парка Шон Конвей заявил, что после осмотра места происшествия маловероятно, что кто-либо из находившихся на борту самолета выжил. В результате падения самолета загорелся по меньшей мере один дом. Начальник пожарной охраны сообщил, что все жильцы дома в безопасности.
"Следователи направляются на место происшествия. По прибытии на место следователи начнут процесс документирования происшествия и осмотра самолета. Затем самолет будет доставлен на безопасное место для дальнейшей оценки", – говорится в заявлении Национального совет по безопасности на транспорте.
Экипаж самолета SOCATA TBM7 составляет 1-2 человека. Пассажировместимость достигает 6 человек в зависимости от модификации самолета.
Напомним, на Аляске береговая охрана США обнаружила обломки пропавшего пассажирского самолета местных авиалиний. В результате трагедии все 10 человек, которые находились на борту, погибли.
Ранее сообщалось, что в Филадельфии (штат Пенсильвания, США) разбился небольшой самолет. Он упал вблизи торгового центра Roosevelt Mall, раздался сильный взрыв.
Как сообщал OBOZ.UA, в январе возле Национального аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне самолет PSA Airlines Bombardier CRJ700 столкнулся с вертолетом Black Hawk. В результате инцидента пассажирский борт упал в воду.
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