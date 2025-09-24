В Чехии двух украинцев обвинили в расстреле грузовика из рогатки: они говорят, что это из-за национальности

Двух украинцев судили в Пльзне, Чехия, из-за инцидента на трассе D5, где они, согласно обвинению, разбили окно грузовика, якобы выстрелив по нему из рогатки. Украинцев признали виновными в преступлении, представлявшем общественную опасность, однако наши граждане отделались условным наказанием. Приговор, вынесенный в суде, не является окончательным, адвокат защиты и государственный обвинитель еще имеют время для апелляции.

Обвиняемые Владимир Бурич и Виктор Рикель виновными себя не признают, сообщают чешские издания. Однако оба получили три года условного срока с отсрочкой наказания на четыре года, а также запрет на управление транспортными средствами на тот же срок.

Что произошло на трассе

Событие, которое привело к судебному разбирательству, произошло в конце января 2025 года, на участке трассы D5 возле Блатницы. Украинцы передвигались на BMW X1, за рулем был Виктор Рикель.

Как отметили в суде, автомобиль украинцев во время обгона грузовика подъехал к последнему, и в это время Владимир Бурич якобы выдвинул из окна руку с рогаткой. Выстрелом из рогатки он разбил стекло грузовика, и "только благодаря быстрой реакции водителя удалось избежать массовой аварии, ведь в одном из автомобилей находились дети".

Что говорят стороны

Прокуратура квалифицировала действия украинцев как угрозу общественной безопасности, за что украинцев могли приговорить к 8 годам заключения. Оба обвиняемых отрицали обвинения. Владимир, который пока ждет решения чешских властей относительно убежища и живет с партнершей и ребенком на сбережения, заявил, что лишь показал водителю грузовика неприличный жест после того, как тот их подрезал.

Так же говорит и Виктор, который работает в агентстве по трудоустройству. Он также обвинил водителя грузовика в опасной езде и отрицает любые действия в отношении грузовика.

В свою очередь водитель грузовика отрицает "опасную езду", хотя и не скрывает, что обгоняя колонну, не сразу увидел BMW, то есть подрезал машину непреднамеренно. Он также не видел ни рогатки, ни выстрела - только услышал, как рассыпалось стекло.

Что сказали свидетели

Интересно – утверждение обвинения (которое впоследствии поддержал судья) о стрельбе из рогатки целиком базируется на показаниях одного свидетеля. Кроме последнего, никто не видел ни рогатки, ни выстрела.

В качестве свидетелей были чехи, которые ехали позади BMW. Это две супружеские пары. По их показаниям в суде, машина украинцев "агрессивно маневрировала, сигналила и тормозила" перед грузовиком. Они также рассказали, что водитель грузовика "ехал корректно, а люди в BMW вели себя как сумасшедшие".

Из четырех свидетелей только один рассказал, что якобы видел в окне BMW руку с рогаткой.

Позиция защиты

Однако этого, одного показания судьи хватило, потому что, по словам последнего, оно полностью подтверждено существующим видео инцидента (смотри ниже).

Адвокат украинцев в суде отметил, что свидетели "постепенно меняли свои показания". Так же утверждают и обвиняемые. Они, как и их защита, уверены, что это из-за национальности.

"Это просто потому, что мы украинцы. Когда они (свидетели) этого не знали, они все рассказывали одним образом, когда в СМИ отметили, что мы украинцы, они начали свидетельствовать иначе", – сказал защитник.

Он также обратил внимание, что на видео можно увидеть машины в движении и падение стекла. Ни руки, ни тем более рогатки на видео увидеть невозможно.

Позиция суда

Однако судья, вынося приговор, решительно отверг такие рассуждения. Видео ему показалось хорошим доказательством вины украинцев, а их национальность якобы к делу отношения не имеет.

"Меня совсем не интересует национальность или тот факт, что это резонансное в СМИ дело. Единственное, что меня интересовало, это содержание материалов дела и представление доказательств. Если бы это были марсиане, я бы принял такое же решение", – позже сказал судья Вацлав Бурич, который и осудил украинцев.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Чехии продолжается судебный процесс над бывшим водителем трамвая, который в феврале 2025 года с криками и оскорблениями выгнал украинцев с маленьким ребенком на руках из общественного транспорта, ударив одного из них. Свою вину 30-летний чех по имени Даниэль не признает.

