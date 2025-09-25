В Британии произошел мощный взрыв в промышленной зоне: поднялся столб дыма, людей эвакуировали. Фото и видео

Вечером 24 сентября на складе в Свиндоне (Великобритания) произошел мощный взрыв. Инцидент зафиксировали примерно в 19:30 по местному времени в промышленной зоне Groundwell.

Полиция заявила, что ведет работы по эвакуации прилегающей к промышленной зоне территории. Об этом сообщает Sky News.

Что известно о взрывах

По информации британских экстренных служб, причины и обстоятельства взрыва выясняются. Правоохранители рассказали, что проводится эвакуация жителей с окрестностей, однако нет необходимости эвакуировать других жителей близлежащих районов.

В то же время полиция призвала жителей близлежащих районов оставаться дома, закрыть все окна и избегать территории промышленной зоны ради их же безопасности.

По данным пожарно-спасательной службы, на месте происшествия находятся не менее 10 пожарных машин и специализированной техники, включая автолестницу и водовозы. В ведомстве отметили, что спасатели борются с крупным пожаром на складе и работают над тем, чтобы взять пожар под контроль.

Очевидцы в соцсетях рассказали, что в момент взрыва почувствовали мощную взрывную волну, в результате которой начали трястись дома. Также местные жители увидели над эпицентром взрыва огромный огненный шар.

На данный момент сведений о жертвах нет, и нет подтверждения того, что кто-либо находился в здании. Сотрудник полиции, прибывший на место происшествия, подтвердил, что экстренные службы планируют оставаться на промышленной территории весь день.

По информации издания Swindon Advertiser, взрыв мог произойти на складе компании ESP Smile. Предприятие занимается созданием полиграфическом продукции, покраской и производством цифрового контента.

