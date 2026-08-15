В Британии придумали, как бороться с масштабными пожарами: что предлагают

В Великобритании бушуют масштабные лесные пожары, вызванные засухой в стране. Британское правительство даже привлекло военных для борьбы с этим бедствием. Кроме того, новый премьер-министр Энди Бернем запретил по всей стране продажу одноразовых грилей и призвал людей не рисковать жизнью во время выходных в "пожароопасной" Британии.

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О введении временного запрета на продажу одноразовых грилей британский премьер сообщил, находясь в Стаурбридже. В этот город новый глава британского правительства прибыл в связи с пожарами, охватившими несколько домов и в результате которых пострадали не менее 19 человек.

Великобритания как порох

Обращаясь к местным жителям, Энди Бернем отдельно призвал розничных торговцев изъять из продажи одноразовые грили, поскольку в стране "бушуют абсолютно разрушительные" лесные пожары.

"Пожалуйста, подумайте о ситуации, в которой мы находимся. Британия сейчас похожа на порох. Разжигать что-либо в каком-либо месте на открытом воздухе – это риск для домов и жизни других людей", – сказал он.

Энди Бернем признал, что не все из 37 крупных пожаров, которые в последнее время возникли по всей Великобритании, были вызваны именно попыткой приготовить барбекю на природе. Но значительная часть пожаров возникла именно из-за одноразовых грилей, отметил он.

Опасное устройство

Правительство страны уже обнародовало рекомендации, в которых говорится, что именно одноразовые грили "стали причиной ряда серьезных лесных пожаров по всей стране в течение летних месяцев".

"Одноразовые приборы для барбекю нельзя считать безопасной продукцией в контексте текущих погодных и экологических условий, и в настоящее время их запрещено продавать на территории Великобритании как в магазинах, так и через интернет-магазины", – указано в рекомендациях.

Кроме того, правительство пообещало с сегодняшнего дня начать рассылать по всей Великобритании экстренные уведомления на телефоны – как о "запрете на барбекю, фейерверки и разведение костров" и т. п., так и с другими "рекомендациями по защите населения".

Пожары в Великобритании

Бороться с пожарами новое правительство страны будет не только с помощью запретов на использование барбекю. По словам премьера страны, на Даунинг-стрит планируют заказать новые пожарные самолеты.

Также правительство Бернема уже разрабатывает планы экстренной финансовой поддержки пожарных служб.

Власти страны признают, что главная причина распространения лесных пожаров – не столько одноразовые грили, сколько глобальное изменение климата. Поэтому масштабные пожары в Великобритании могут продолжаться до сентября и даже октября, поскольку аномальная жара может продержаться до поздней осени, предупредил Энди Бернем.

Как сообщал OBOZ.UA, после того как в Великобритании был зафиксирован самый засушливый июль (с начала ведения наблюдений в 1836 году), 71,3 % территории страны официально признаны зоной засухи. В засушливых районах сегодня проживает 45 миллионов человек, при этом более 27 миллионов из них уже столкнулись с жесткими ограничениями на использование воды.

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