В Британии открыли первую улицу, названную в честь Зеленского: где она находится

В британском городе Харлоу в графстве Эссекс появилась первая улица в честь украинского президента Владимира Зеленского. Раньше проспект носил название Пятая авеню.

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Об этом сообщило ВВС, ссылаясь на члена парламента от Харлоу Роберта Халфона, который лично установил новую вывеску. На церемонии должен был находиться также и украинский посол Вадим Пристайко, но был уволен буквально за несколько часов до события.

Харлоу был выбран как место для улицы в честь Зеленского, поскольку был построен в период Второй мировой войны, куда стеклось множество лондонских перемещенных семей. После российского вторжения в Украину здесь нашли убежище около 70 украинских беженцев.

"Наш Харлоу восстал как птица феникс, этим жестом мы хотим показать украинцам, что после победы над агрессором, их города будут также восстановлены и отстроены", – подчеркнул Халфон.

Напомним, что накануне по инициативе Зеленского Вадима Пристайко уволили с должности посла Украины в Британии и Северной Ирландии. Кроме того, он больше не будет по совместительству постоянным представителем страны при Международной морской организации.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще в апреле 2022 года элитный бренд швейцарской водки начал выпускать продукцию в честь Зеленского. При этом прибыль от продаж лимитированной партии алкоголя производители пожертвовали украинцам, пострадавшим в первые месяцы российского вторжения.

А солист ирландской рок-группы U2 Боно написал лаконичный, но емкий портрет украинского президента для обложки американского The Atlantic. Образ лидера нации выполнен в государственных цветах – желтом и голубом, а подпись гласит "Выбор между свободой и страхом".

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