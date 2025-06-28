В Британии остановили одну из рекордных поставок кокаина в истории страны: что известно

В Великобритании Пограничная служба изъяла 2,4 тонны кокаина во время одной из крупнейших в истории страны операции. Крупная партия наркотиков стоимостью 96 миллионов фунтов стерлингов была спрятана под контейнерами на судне, прибывшем в порт Лондон Гейтвей из Панамы.

Видео дня

Об этом пишет The Independent. Сотрудники спецслужбы, опираясь на полученные разведывательные данные, совместно с портовым оператором проверили 37 больших контейнеров и в конце концов обнаружили незаконную партию.

Эта находка стала шестым по величине изъятием кокаина с момента начала ведения учета.

По словам директора морского подразделения Пограничной службы Чарли Исто, это "крупнейшее изъятие в своем роде".

"Это перехват – один из крупнейших в своем роде – лишь один из примеров того, как преданные морские офицеры Пограничной службы остаются на шаг впереди преступных группировок, которые угрожают нашей безопасности", – сказал он.

Исто добавил, что контейнеровозы – это один из основных методов, который используют банды для контрабанды кокаина в Великобританию.

"Наше послание этим преступникам четкое – больше, чем когда-либо прежде, мы используем разведданные и международное сотрудничество с правоохранительными органами, чтобы сорвать и ликвидировать ваши операции", – подчеркнул директор.

Как сообщал OBOZ.UA, в Запорожье задержали банду наркоторговцев, которые для конспирации использовали форму полицейских и военных. Они перевозили наркотики на авто с шашкой "такси", а товар прятали под дном кузова.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!