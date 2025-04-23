В Британии арестовали пенсионера по подозрению в рассылке депутатам писем с фекалиями – Politico

Британская полиция арестовала 65-летнего мужчину по обвинению в "нарушении общественного порядка и агрессивных действиях на расистской основе". Речь идет о лондонском пенсионере, подозреваемом в рассылке писем с экскрементами депутатам парламента Соединенного Королевства.

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Как сообщает Politico, пенсионера арестовали еще 9 апреля. Но сейчас он освобожден из-под стражи под залог.

По данным полиции, подозреваемый в течение января-февраля направил по меньшей мере пять таких писем депутатам парламента.

"Считается, что письма, о которых идет речь, были отправлены одним отправителем. Письма были отличительными, поскольку кроме того, что содержат оскорбительное содержание, они выглядят загрязненными экскрементами", – цитирует издание слова лондонских правоохранителей.

Также следователи призвали депутатов сообщать о случаях с письмами с угрозами в полицию. И хотя Палата общин отказалась от комментариев, пока полиция проводит расследование, один из британских депутатов сообщил изданию на условиях анонимности, что "получал письма со следами, похожими на кровь".

Издание отмечает, что британские парламентарии в последние годы сообщают об увеличении случаев насилия и угроз в отношении себя. Такие угрозы больше всего поступают через обычную и электронную почту, а также через социальные сети.

О случаях насилия против себя британские законодатели не рассказывают, но говорят, что вынуждены "усиливать меры безопасности".

Как сообщал OBOZ.UA, также в Британии Верховный суд принял решение, согласно которому термины "женщина" и "пол" касаются только биологических женщин и биологического пола. То есть называть трансгендерных женщин женщинами теперь нельзя, даже если у них есть сертификаты о признании пола.

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