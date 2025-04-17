В Великобритании суд запретил трансгендерных женщин считать женщинами: как отреагировали правозащитницы

В Великобритании Верховный суд принял решение, согласно которому термины "женщина" и "пол" касаются только биологических женщин и биологического пола. То есть называть трансгендерных женщин женщинами теперь нельзя.

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Об этом сообщили The Guardian и The Times. Пять судей единогласно признали, что юридическое определение женщины в Законе о равенстве 2010 года не включает трансгендерных женщин, даже если у них есть сертификаты о признании пола (GRC).

Ожидается, что решение Верховного суда повлияет на гендерную политику в спорте, вооруженных силах и больницах, а также ограничит доступ трансженщин к раздевалкам и местам, предназначенным только для женщин. При этом трансгендерные женщины будут иметь право на равную оплату труда, как и женщины, а в некоторых ситуациях смогут требовать, чтобы к ним относились как к женщинам.

В правительстве Великобритании заявили, что это решение принесло "ясность и уверенность" для женщин и тех, кто управляет больницами, спортивными клубами и центрами для женщин.

"Мы всегда поддерживали защиту однополых пространств, основанных на биологическом полу. Однополые пространства защищены законом и всегда будут защищены этим правительством", – отметил спикер.

Однако такого положительного мнения об этом решении суда придерживаются не все.

"Это решение может иметь далеко идущие последствия и привести к еще большему ограничению доступа трансгендерных женщин к услугам и местам, предназначенным для женщин. Это решение повлекло за собой призывы к пересмотру британских законов о признании гендерной идентичности", – отметили в СМИ.

Что предшествовало решению суда

Этот вердикт Верховного суда Великобритании, изложенный на 88 страницах, положил конец юридическому спору между феминистической организацией For Women Scotland, которую финансово поддерживает британская писательница Джоан Роулинг, и шотландским правительством.

Ранее два суда Шотландии отклонили доводы организации о том, что определение женщины в Законе о равенстве ограничивается только биологическими женщинами.

Реакция на вердикт

Соучредитель For Women Scotland Сьюзан Смит приветствовала решение Верховного суда, заметив, что "судьи сказали то, во что мы всегда верили – что женщины защищены своим биологическим полом".

Джоан Роулинг также одобрительно отреагировала на решение суда.

"Победители в Верховном суде Великобритании сегодня: женщины и девушки, включая транс-идентифицированных женщин (продолжают пользоваться материнскими правами и т.п.); гомосексуальные люди; свобода слова; свобода объединений; те, кому грозит дискриминация за веру в существование материальной реальности пола", – написала она.

В то же время борцы за права трансгендеров выразили разочарование решением суда. Так, в организации Amnesty International UK заявили о "потенциально тревожных последствиях для транслюдей", хотя подчеркнули, что суд ясно дал понять: транслюди защищены Законом о равенстве от дискриминации и преследований.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп подписал указы, которые изменят структуру американской армии. В частности, он запретил трансгендерам служить в Вооруженных силах и отменил программы по обеспечению разнообразия, равенства и инклюзивности в армии.

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