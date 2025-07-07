В Балтийское море упал вертолет: удалось ли спастись пассажирам. Фото

В воскресенье, 6 июля, вертолет, зарегистрированный в Эстонии, упал в Балтийское море между островами Вилсанди и Сааремаа. Сначала летательный аппарат потерял высоту, попав в облака, после чего коснулся воды и совершил аварийную посадку.

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В результате удара вертолет перевернулся, однако не утонул – он остался на плаву благодаря автоматическим поплавкам. К счастью, все семь человек, находившихся на борту, остались живы. Авария с вертолетом произошла около 11:15 утра, сообщает ERR со ссылкой на Департамент полиции и пограничной охраны.

На борту находились пятеро взрослых и двое детей. Все пассажиры самостоятельно выбрались из кабины и оставались на корпусе вертолета в ожидании помощи.

Морские спасатели прибыли на место происшествия примерно через 20 минут. Они доставили пассажиров в порт Викати, где было установлено, что никто из них не нуждается в медицинской помощи.

По данным полиции, вертолет направлялся с острова Вилсанди в Таллинн. Причины аварии пока не установлены, расследование проводит Центр по расследованию авиационных происшествий в сотрудничестве с полицией.

Известно, что на борту находился инструктор, а сам вертолет принадлежит компании Silberauto, владельцем которой является эстонский бизнесмен Вяйно Калдоя. По информации местного издания Õhtuleht, модель вертолета не разглашается.

Координацию спасательной операции осуществлял Департамент полиции и пограничной охраны. После аварии вертолет был отбуксирован в порт Яагараху. Зафиксировано, что утечки топлива или загрязнения окружающей среды не произошло.

"В целом это можно назвать счастливым событием: люди отделались испугом, все живы и здоровы. Учитывая высоту падения – около 500 футов – последствия могли быть гораздо серьезнее", – отметили в полиции.

Председатель правления Silberauto Маргус Юхкам в комментарии СМИ подтвердил, что все пассажиры чувствуют себя хорошо. Он назвал инцидент "событием со счастливым концом" и поблагодарил всех, кто участвовал в спасательной операции.

"Мы понимаем интерес к причинам инцидента, однако установить их сможет лишь более тщательное расследование. Просим отнестись к этому с пониманием и будем благодарны за возможность провести воскресенье в кругу близких и на Певческом празднике", – заявил Юхкам.

Как сообщал OBOZ.UA, два вертолета, одновременно вылетевших из эстонского Таллинна, столкнулись в воздухе вблизи аэропорта Эура на юго-западе Финляндии. В первом аппарате было три человека, во втором – еще два.

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