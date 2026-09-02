В Азербайджане произошел взрыв на складе боеприпасов: было эвакуировано 5 тыс. человек. Видео

В Геранбойском районе Азербайджана ночью 2 сентября произошел пожар, сопровождавшийся взрывами на складе боеприпасов вблизи села Низами. В связи с инцидентом из двух населенных пунктов были эвакуированы около 5 тысяч человек.

Видео дня

Об этом сообщают азербайджанское государственное агентство AZƏRTAC, BTV и западное бюро Report. По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет.

Что известно о взрывах

Пожар на территории Геранбойского района возник в ночь на 2 сентября вблизи села Низами. Огонь сопровождался взрывами на складе боеприпасов, расположенном на территории одной из воинских частей.

Первый заместитель главы исполнительной власти Горанбойского района Сеймур Назаров подтвердил, что взрывы произошли на военном складе. По его словам, руководители соответствующих ведомств принимают все необходимые меры на месте происшествия.

Причины возгорания и точные последствия инцидента в настоящее время устанавливаются.

Люди были эвакуированы

В рамках мер безопасности власти эвакуировали жителей ближайших населенных пунктов. Из сел Низами и Хойлу в общей сложности вывезли около 5 тысяч человек.

На въезде в село Низами установили пост. Тем временем соответствующие подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям и Министерства обороны Азербайджана совместно с другими государственнымиструктурами работают над локализацией и ликвидацией пожара.

Ситуацию удалось взять под контроль. Данных о пострадавших нет

Напомним, в марте в Пардубицком крае Чехии, недалеко от города Свитавы, произошел взрыв на складе боеприпасов. В результате инцидента один человек получил серьезные ранения, а спасатели объявили третий уровень тревоги и провели эвакуацию.

Как писал OBOZ.UA, 13 августа 2026 года в Италии произошел пожар, сопровождавшийся взрывом на заводе по производству боеприпасов KNDS Ammo Italy. Предприятие входит в европейскую оборонную группу KNDS.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!