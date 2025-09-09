Жахливе вбивство української біженки Ірини Заруцької у США наробило такого галасу, що на нього відреагував Дональд Трамп (заяву Трампа залишу нижче).

Дискусія вийшла далеко за межі обговорення самого злочину і яскраво продемонструвала подвійні стандарти багатьох її учасників. Найбільше тему почали розкачувати ті з консервативних блогерів і коментаторів, які виступали проти будь-якої допомоги Україні, заперечували воєнні злочини Росії і систематично лили на українців бруд. Тепер вони найгучніше з усіх висловлюють обурення, використовуючи вбивство української дівчини для політичних аргументів, які часто супроводжуються відвертим расизмом і закликами до ненависті проти усіх темношкірих.

З іншого боку, багато ліберальних медіа про вбивство Ірини Заруцької або не згадали взагалі, або написали про це із величезним запізненням. Натомість раніше ці ж медіа дуже активно висвітлювали протилежні ситуації - як-от історію з Нью-Йорка, коли білий чоловік Деніел Пенні задушив темношкірого безхатька, який кричав і чіплявся до пасажирів у метро. Справа викликала величезний резонанс. Пенні стверджував, що захищав людей від небезпеки. Згодом суд його виправдав.

Втім, серед галасу і тиші знайшлись притомні голоси - зокрема доньки Кіта Келлога Меган Моббс, яка поміж іншого займається темою прав жінок у США.

"Я благаю вас: якщо вас обурює жахливе вбивство прекрасної молодої жінки божевільним маніяком у громадському транспорті в Північній Кароліні - обурюйтесь і тим, що в Києві жінка з немовлям загинули у своєму ліжку від рук іншого маніяка, одержимого вбивствами". До свого допису Меган Моббс прикріпила новину про останній удар Росії по Києву.

Жахлива трагедія, з якого боку не глянь. Найглибші співчуття родині Ірини Заруцької. І сподівання, що вбивця отримає справедливе покарання по закону.

Трамп: "На прекрасну молоду українку, яка приїхала до Америки, щоб уникнути жахливої війни, і невинно їхала в метро, жорстоко напав психічно неврівноважений злочинець. Його раніше заарештовували та звільняли, загалом 14 РАЗІВ. Що він робив у метро і на вулицях? Таких злочинців потрібно саджати за ґрати!".