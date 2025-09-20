Уволенный Трампом после скандала с Signal Уолтц получил новую должность: чем он будет заниматься

Сенат Соединенных Штатов Америки утвердил кандидатуру бывшего советника по национальной безопасности США Майка Уолтца, на должность постоянного представителя страны в Организации объединенных наций. За Волца проголосовали 47 сенаторов, но 43 были против.

Таким образом, теперь Уолтц будет назначен постпредом в ООН после соответствующего указа президента Дональда Трампа. Эта должность была вакантной уже восемь месяцев, отмечает CBS News.

Как голосовали за Уолтца

Комитет Сената по международным отношениям выдвигал кандидатуру Уолтца на указанную должность в конце июля – после неудачной попытки назначить его еще в начале месяца. Однако Сенат отказался рассматривать и кандидатуру Уолтца, и других претендентов на должность из-за процедурных возражений демократов. В минувшую среду комитет снова выдвинул кандидатуру Уолтца (теперь уже он был единственным кандидатом).

Во время слушаний по утверждению своей кандидатуры Уолтц заявил, что "ООН нуждается в серьезной реформе", но добавил, что для Америки есть "полезная и содержательная работа, которую нужно выполнить" именно в Организации объединенных наций.

"У нас должно быть хоть какое-то место в мире, где все могут общаться – где Китай, Россия, Европа, развивающиеся страны, – могут объединиться и решать конфликты. Но за 80 лет существования Организация отошла от своей основной миссии – миротворчества", – сказал он.

Что предшествовало

Напомним, что Уолтц еще в мае был уволен с должности советника Трампа – из-за скандала с утечкой секретной информации в приложении Signal. Уолтц тогда заявил, что берет на себя "полную ответственность" за утечку информации, а главреда The Atlantic, который обнародовал утечку, чиновник назвал "худшим подонком среди журналистов".

Именно Трамп первым предложил назначить Уолтца постпредом в ООН.

В свою очередь в CBS News напомнили, что летом демократы обещали "жесткие" слушания по кандидатуре Уолтца на должность – именно из-за скандала с утечкой в Signal.

Однако, как заметил вещатель, в целом слушания прошли для Уолтца "без особых трудностей". Скандал с утечкой вспомнили лишь один раз, уже через час после начала вопросов к кандидату.

Как сообщал OBOZ.UA, инцидент с утечкой в Signal был последним, но не единственным "промахом" Майка Уолтца. Как выяснилось, еще в феврале, в должности советника Трампа, он без ведома последнего обсуждал с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху возможность нанесения удара по Ирану.

И эти переговоры Уолтца и Нетаньяху крайне возмутили Дональда Трампа.

