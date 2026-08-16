Уникальное явление: украинские полярники в Антарктиде запечатлели перламутровые облака на фоне Луны. Фото

Возле станции "Академик Вернадский" в Антарктиде украинским полярникам удалось сфотографировать уникальное явление – перламутровые облака на фоне Луны. Их особенность заключается в том, что они формируются на больших высотах – 15-30 км.

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Это "сухая" стратосфера, куда поток влажного воздуха попадает благодаря тропосферным циклонам или горным волнам. Об этом сообщили на странице Национального антарктического научного центра в Facebook.

При низких температурах – -50 градусов по Цельсию и ниже – эта влага быстро замерзает, превращаясь в мелкие однородные кристаллы льда. Огибая их, белый луч света расщепляется на цветные волны, которые накладываются друг на друга.

Именно благодаря этому облако "окрашивается" радужными переливами – возникает оптический эффект иризации.

"Но днем рассеянный солнечный свет настолько сильно "засвечивает" небо, что перламутровая окраска облаков становится почти невидимой для человеческого глаза. Чтобы их различить, понадобятся чёрные очки", – рассказали полярники.

Ранее полярники уже показывали украинцам перламутровые облака, но во время восхода или захода Солнца.

"При солнечном свете мы лучше всего видим перламутровые облака тогда, когда Солнце находится чуть ниже горизонта – на востоке или западе. Тогда тропосфера (слой между поверхностью Земли и стратосферой) темнеет, а высокая стратосфера остается освещенной. Благодаря этому контрасту на фоне тёмного неба мы хорошо видим иризацию облаков", – отметили сотрудники станции.

Но ночью небо и так темное, поскольку свет Луны слишком слабый, поэтому ей не нужно скрываться за горизонтом, чтобы создать такой контраст. Сияние Луны действует как источник света на черном фоне, поэтому перламутровые облака видны человеческому глазу рядом со светилом.

Наблюдать такое явление возле "Вернадского" приходится нечасто, ведь небо здесь в основном затянуто "обычными" тропосферными облаками, а около 300 дней в году из них еще и идут какие-то осадки.

Как сообщал OBOZ.UA, пока миллионы людей в разных странах страдали от сильной жары, исследовательская станция в Антарктиде зафиксировала самую низкую температуру на Земле с 2012 года. 18 июля на высокогорной научно-исследовательской станции "Конкордия" температура воздуха опустилась до -84,1 градуса по Цельсию.

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