Перламутровые облака над Антарктидой: украинские полярники показали фантастическое видео

Этим летом украинские полярники уже второй раз зафиксировали перламутровые облака над Антарктидой. Своей разноцветностью они напоминают блестящий внутренний слой раковин моллюсков, часто используемый в изготовлении украшений.

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Фантастическое видео редкого явления было опубликовано сотрудниками Национального антарктического научного центра. Эти облака очень тонкие, так что на фоне рассеянного света их фактически не видно.

"А вот во время заката, когда оно опускается на несколько градусов ниже горизонта, свет отражается от кристалликов льда в облаках таким образом, что возникает оптический эффект иризации. Он как раз и "красит" облака в разные цвета", – отметили ученые.

В Антарктике их можно наблюдать буквально несколько раз в год экспедиции, преимущественно именно зимой (в Южном полушарии сейчас зима).

Ученые объяснили, как природа "рисует" такую красоту

– Большинство облаков живут в нижнем слое атмосферы – "влажной" тропосфере. А от перламутра формируются в следующем слое – "сухой" стратосфере.

- Влагу туда заносит сильный поток воздуха: обычно он натыкается на высокий горный хребет, "уходит" вверх, огибает его и "падает" вниз. Верхушка волны проходит через нижнюю часть стратосферы, расположенную на высоте 15-30 км. связано с сильными тропосферными циклонами.

– Когда поток попадает в стратосферу, там должны быть аномально низкие температуры (около -85°С), чтобы влага превратилась в кристаллы льда.

– Весь этот процесс должен подсвечиваться солнцем, которое на несколько градусов ниже горизонта, то есть идет или сидит. Свет тогда отражается от кристаллов в облаках так, что влияет на оптический эффект иризации. Он как раз и "красит" облака в разные цвета. Когда же солнце поднимается выше, то на фоне рассеянного света они почти не видны, ведь они очень тонкие.

– Поскольку облака состоят из кристаллического льда, наблюдаются в основном в полярных регионах и формируются в стратосфере, то их официальное название – ледяные полярные стратосферные облака. А уже из-за разноцветности их назвали перламутровыми.

В НАНЦ отметили, что теперь полярники ждут других явлений, таких как белая радуга, миражи, паргелий.

Напомним, еще в апреле текущего года ученые забили тревогу, потому что Антарктида начала вести себя "как никогда раньше". В теплый сезон тает рекордное количество льда, которое потом не возвращается к показателям "зимнего максимума". И ученые не могут быть уверены, что ледяной баланс Антарктиды возобновится.