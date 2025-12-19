Умер журналист, который брал интервью у Саддама Хуссейна и Усамы бен Ладена. Фото

В возрасте 91 года в США 17 декабря умер Питер Арнетт – журналист и военный корреспондент, получивший Пулитцеровскую премию за репортажи с войны во Вьетнаме. Также он известен благодаря интервью с Саддамом Хусейном и Усамой бен Ладеном.

Как передает BBC, Арнетт болел раком простаты и отошел в мир иной в хосписе в городе Ньюпорт-Бич (штат Калифорния) в окружении семьи и друзей. У него остались жена Нина Нгуен и их дети, Эндрю и Эльза.

Был бесстрашным военным корреспондентом

Арнетт родился в Новой Зеландии. В начале своей журналистской карьеры работал в Юго-Восточной Азии, преимущественно в Бангкоке. Затем издавал собственную небольшую англоязычную газету в Лаосе – в этой стране он сделал свой первый сенсационный репортаж из зоны боевых действий, когда в 1960 году произошел государственный переворот.

В конце концов мужчина добрался до Вьетнама и начал писать для Associated Press. Там он делал репортажи с 1962 года до конца войны в 1975-м, часто сопровождая войска на миссиях.

В то время как Вашингтон провозглашал победы, Арнетт неоднократно сообщал обратное, что ставило под сомнение официальные сообщения.

В 1966-м он получил Пулитцеровскую премию за освещение войны. Один из материалов, упомянутых комитетом премии, был посвящен американскому капитану, который беспомощно наблюдал за гибелью своих солдат.

В конце 1970-х Арнетт, получивший американское гражданство, работал разъездным корреспондентом Associated Press в Соединенных Штатах, освещая вопросы иммиграции, деятельности военизированных группировок и другие проблемы.

В 1981 году он перешел в то время молодое издание CNN. В течение следующего десятилетия журналист освещал войны в Сальвадоре, Ливане, Афганистане, Гренаде и Анголе. Но именно война в Персидском заливе принесла CNN и Арнетту мировую известность.

По его собственным словам, за 45 лет он освещал 17 войн в Азии, на Ближнем Востоке, в Европе и Латинской Америке.

В AP отмечали, что он был одним из немногих западных репортеров, оставшихся в Багдаде, и одну из его первых трансляций из города прерывали звуки ракет и сирены воздушной тревоги. "Прямо рядом со мной произошел взрыв, возможно, вы слышали!" – однажды воскликнул он в прямом эфире.

В Ираке Арнетт записал интервью у тогдашнего президента Саддама Хусейна. Рассказывая о своем опыте, Арнетт сказал, что решил быть "настолько жестким в своих вопросах, насколько позволяла ситуация".

"Меня не пугала перспектива встретиться с человеком, которого многие называли "Багдадским мясником". Я думал, что он не может сделать со мной ничего хуже, чем угроза от постоянных бомбардировок Багдада", – рассказывал журналист.

В 1997 году Арнетт стал первым западным журналистом, который взял интервью у Усамы бен Ладена в тайном убежище в Афганистане, за несколько лет до терактов 11 сентября в США. Корреспондент спросил у террориста о его планах. "Вы их увидите и услышите о них в СМИ, если на то будет божья воля", – ответил бен Ладен.

Позже Арнетт работал на NBC. Его уволили из-за интервью на иракском государственном телевидении, обвинив в критике военной стратегии Соединенных Штатов. Уже через несколько часов мужчину наняли на работу в Daily Mirror.

Арнетт признался, что был шокирован решением NBC. "Я рассказываю правду о том, что происходит здесь, в Багдаде, и не буду за это извиняться", – написал он в британской газете.

Эдит Ледерер, бывшая коллега, которая до сих пор работает в AP, рассказала агентству: "Питер Арнетт был одним из самых выдающихся военных корреспондентов своего поколения – бесстрашным, прекрасным писателем и рассказчиком. Его репортажи в печатном виде и на камеру останутся наследием для будущих журналистов и историков на поколение".

