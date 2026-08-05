Улицы превратились в горнолыжную трассу: в столице Новой Зеландии впервые за 15 лет выпал снег. Фото и видео

Столицу Новой Зеландии Веллингтон впервые за 15 лет накрыл снегопад. На Южном острове местные жители даже начали кататься по улицам на лыжах и сноубордах.

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О снегопадах в Новой Зеландии сообщило издание The Guardian. По данным журналистов, холодный фронт принес гололед, град и сильный холодный ветер.

4 августа многие регионы проснулись в морозную, снежную и ветреную погоду. В среду утром в трёх районах Южного острова температура опустилась до -9 градусов. Из-за сложных погодных условий часть автомобильных трасс была закрыта. Полиция сообщила о нескольких случаях, когда автомобили съезжали с обледенелых дорог. Правоохранители призвали людей избегать поездок из-за опасных условий.

Необычная погода вызвала значительный интерес среди жителей столицы. Сотрудники офисов выходили из зданий, чтобы увидеть снег, а жители публиковали видео в социальных сетях.

"Зимняя сказка", — написал один из пользователей соцсетей. Другой отметил: "Снег в Веллингтоне?! Удивительно! Какой способ изменить день".

Снегопад также накрыл город Данидин на Южном острове. Из-за погоды студентов отправили домой. Часть жителей решила использовать снегопад для активного отдыха.

Местные СМИ опубликовали видео, на которых жители города катаются по улицам на сноубордах. Один из лыжников даже спустился по улице Болдуин-стрит, которую Книга рекордов Гиннеса признает самой крутой улицей мира.

В Крайстчерче на пляже Нью-Брайтон также образовался слой снега. Из-за сильного ветра и дождя самолет, который должен был приземлиться в международном аэропорту Крайстчерча, был вынужден прервать посадку.

По прогнозам метеорологической службы Новой Зеландии Metservice, 5 августа температура должна была повыситься, однако ночью снова ожидается похолодание.

Из-за сильных морозов национальный оператор электросетей Transpower сообщило рекордном потреблении электроэнергии в среду. Компания также предупредила о возможном дефиците электроэнергии утром 7 августа.

Как сообщал OBOZ.UA, в южных водах недалеко от Новой Зеландии расположен один из самых отдаленных уголков планеты — субантарктические острова. Эти территории практически не подверглись воздействию человека и сохранили уникальную природу.

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