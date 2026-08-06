Украина готова присоединиться к миссии по разминированию Ормузского пролива, — заявил представитель ВМС

Подразделения Военно-морских сил ВСУ готовы участвовать в международных операциях по противоминной деятельности, в частности в разминировании Ормузского пролива. Украинские военные получили соответствующую оценку своих возможностей после участия в учениях Sea Breeze 2026.

Видео дня

Об этом заявил пресс-секретарь Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире Украинского радио. Он отметил, что Украина как морская держава должна вносить вклад в обеспечение международной морской безопасности и может привлекать свои подразделения к операциям за пределами страны.

"Украина — морская держава, и как любая морская держава, мы должны вносить свой вклад в мировую противоминную безопасность. И теперь, в случае необходимости, мы можем также привлекать свои силы к другим операциям. Например, сейчас очень актуальна ситуация с минной безопасностью в Ормузском проливе", — сказал представитель ВМС.

По его словам, во время международных учений Sea Breeze 2026 подразделения ВМС Украины были включены в систему управления соединениями НАТО по ликвидации минной опасности на море. По результатам оценки украинские военные получили статус "Полностью способный к выполнению миссии".

Это, как пояснил Плетенчук, означает готовность ВМС Украины участвовать в подобных операциях Альянса, в том числе и в районе Ормузского пролива. В то же время представитель ВМС подчеркнул, что на данный момент одной из главных задач для Украины остается привлечение международных партнеров к операции по разминированию Черного моря.

"Военно-морские силы Украины готовы участвовать в подобных операциях. Конечно, такие решения лежат в политической плоскости, но у нас есть соответствующая подготовка. И эти экипажи уже выполняют подобные задачи", — отметил он.

Плетенчук добавил, что украинские военные уже имеют опыт разминирования акватории Черного моря для обеспечения безопасности гражданского судоходства. По его словам, этот опыт является уникальным и может быть полезен для международных партнеров.

Напомним, ранее пресс-секретарь Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что в последнее время российские захватчики осуществляют запуски крылатых ракет типа "Калибр" с ракетоносцев исключительно из гавани. Выход в море оккупанты считают слишком рискованным

Как сообщал OBOZ.UA,Военно-морские силы Украинывпервые в истории получили право командовать многонациональными силами НАТО. Речь идет об операции по противоминной борьбе на море, которая стала возможной после успешного прохождения штабом 1-го дивизиона противоминных кораблей оценки по стандартам Альянса во время учений Sea Breeze 2026.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!