Уйдет ли премьер Британии в отставку: в правительстве ответили на слухи, которые распространили медиа

В правительстве Великобритании заявили, что премьер-министр Кир Стармер будет оставаться на посту на фоне слухов о его вероятной отставке. Ранее сообщалось, что глава Даунинг-стрит определил четкий график своего ухода.

Об этом заявила министр культуры Великобритании Лиза Нэнди. Ее слова приводит британский телеканал Sky News.

Стармер не уйдет в отставку

По ее словам, Стармер будет оставаться в должности, даже когда парламент Соединенного Королевства уйдет на летние каникулы.

"Я несколько раз разговаривала с премьер-министром в течение последней недели, и он во вторник четко заявил кабинету министров, что если люди хотят бросить ему вызов, для этого есть процедура. Есть способ начать соревнование за лидерство, стать лидером Лейбористской партии и стать его преемником на посту премьер-министра. Никто еще этого не делал", – сказала политик.

На вопрос, считает ли Стармер, что ему стоит завершить эту борьбу за пост премьера, Нэнди заявила, что постоянная смена лидера является одним из средств, благодаря которому Соединенному Королевству "позволили попасть в такое состояние".

"Премьер-министр, конечно, должен сам принять решение о том, хочет ли он продолжать следующую борьбу. И в конце концов, сделает ли это он, это зависит от него. Это будет зависеть от депутатов от Лейбористской партии и от народа этой страны", – говорит она.

Парламентский кризис в Британии

Незадолго до этого газета Daily Mail сообщила, что Стармер мог сказать близкому окружению о своем намерении уйти в отставку с поста премьера.

Источники издания в правительстве заявили, что до сих пор не понятно, когда именно Стармер сделает это заявление. Некоторые его высокопоставленные союзники призвали Страмера воздержаться от любых заявлений, пока не будут получены первые данные опросов и агитаций по дополнительным выборам в Мейкерфилде.

Газета The Telegraph сообщила в свою очередь, что давление внутри правительства Туманного Альбиона продолжает стремительно расти. Часть высокопоставленных чиновников Кабинета министров, среди которых сама Нэнди и министр здравоохранения Уэс Стритинг начали требовать отставки Стармера из-за неутешительных результатов избирательной гонки и падения государственных облигаций страны.

Отставки Стармера кроме Стритинга и Нэнди требовали:

министр внутренних дел Шабана Махмуд ;

; министр обороны Джон Хили ;

; министр энергетики Эдвард Милибенд ;

; министр иностранных дел Иветт Купер.

Источники газеты в правительстве утверждают, что они якобы согласовали общую позицию по определению графика ухода Стармера.

Як повідомляв OBOZ.UA, незважаючи на обіцянки Кіра Стармера перехоплювати кораблі російського "тіньового флоту"...

