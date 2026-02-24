Вторжение России в Украину и более широкие угрозы для Великобритании и ее союзников имеют много общего с событиями, предшествовавшими началу Второй мировой войны. Украина сейчас находится на передовой обороны Европы, тогда как агрессия Кремля приобретает затяжной характер и выходит далеко за пределы поля боя.

Об этом заявил министр по делам вооруженных сил Великобритании Эл Карнс. Его цитирует Sky News.

По словам министра, полномасштабное вторжение России, начатое российским диктатором Путиным, уже длится пятый год и представляет угрозу не только для Украины, но и для всей системы европейской безопасности.

Карнс, который ранее служил полковником сил специального назначения Королевской морской пехоты, подчеркнул, что Украина фактически стала линией фронта для всей Европы. По его мнению, именно украинские военные сейчас сдерживают российскую агрессию, которая в противном случае могла бы распространиться на другие страны континента.

Министр подчеркнул, что исторические параллели с периодом перед Второй мировой войной заключаются в постепенном наращивании агрессии, тестировании границ дозволенного и попытках расколоть союзников.

В то же время он предупредил, что Великобритания также не является защищенной, поскольку Москва ведет действия сразу на нескольких направлениях. Речь идет о ежедневных угрозах в Северной Атлантике и Арктике, активность российских военных сил вблизи стратегической инфраструктуры, а также кибератаки против государственных учреждений и критических систем.

Министр подчеркнул, что распространение фейковых новостей и дезинформации является отдельным инструментом влияния России, направленным на усиление раскола внутри британского общества и между союзниками Лондона.

По его мнению, именно такая многомерная гибридная активность напоминает ситуацию накануне Второй мировой войны, когда угрозы постепенно нарастали, но не получали должного коллективного ответа.

Как сообщал OBOZ.UA, пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Кира Стармера заявил, что Путин сознательно распространяет ложные утверждения о якобы намерениях Великобритании предоставить Украине ядерное оружие. Ложью он пытается отвлечь внимание от преступлений России в развязанной им полномасштабной войне.

