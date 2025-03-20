'Убили почти восемь миллионов кур': в Белом доме обвинили администрацию Байдена в 'яичном кризисе'

В Белом доме обвинили предыдущую администрацию во главе с президентом Джо Байденов в "убийстве" миллионов кур. Команда действующего главы государства Дональда Трампа считает, что "яичный кризис" в США возник по вине Байдена.

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Также в Белом доме пообещали, что Трамп исправит ситуацию с куриными яйцами. Об этом в соцсети Х заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

По ее словам, администрация Байдена убила почти 8 миллионов кур накануне инаугурации президента Трампа. Левитт заявила, что такие действия привели к дефициту поставок и повышению цен.

"Яичный кризис – это кризис Байдена, но президент Трамп и Ролллинз (министр сельского хозяйства США. – Ред.) исправляют ее", – заявила представительница Белого дома.

Кроме того, несколько дней назад в Белом доме похвастались, что цены на куриный яйца в США упали почти на 2 доллара. Там заявили, что теперь они дешевле, чем когда Трамп вступил в должность.

Напомним, из-за стремительного роста цен на яйца ресторан в Канзасе ввел доплату в 50 центов за блюда с яйцами, чтобы покрыть расходы. И пока Белый дом уверяет американцев, что на самом деле продукт якобы подешевел, в США приобретает популярность выращивание собственных кур, а услуга их аренды стала настоящим трендом.

Ранее сообщалось, что в феврале 2025 года в Украине значительно подорожали яйца (+3,5%) и подсолнечное масло (+3,4%) из-за роста себестоимости, сезонных факторов и спекулятивных настроений на рынке. Однако удешевление подсолнечника может в будущем стабилизировать цены на растительное масло, а вот яйца будут оставаться дорогими из-за высоких затрат на их производство.

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