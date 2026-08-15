Убийство с помощью ChatGPT: в США подростка подозревают в расправе над своей семьей

В американском штате Массачусетс полиция арестовала 17-летнего Арджуна Аравинда, который убил свою мать и младшего брата с помощью ChatGPT. В настоящее время несовершеннолетний находится под стражей без права освобождения под залог.

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Об этом сообщает газета The Guardian. Сообщается, что незадолго до совершения преступления несовершеннолетний демонстрировал "тревожное поведение".

Подробности дела

По данным издания, воспитатель подростка прибыл на запланированную встречу в дом семьи во вторник, 11 августа, но не смог связаться с жильцами по прибытии. Правоохранителей вызвал отец подростка, находясь на работе. В доме сотрудники правоохранительных органов обнаружили тела его матери, 45-летней Судхи Венкатесан, и младшего брата Сиддхарта.

По словам официальных лиц, тело мальчика было найдено на первом этаже дома, а тело женщины – в подвале. В ходе расследования обстоятельств, которые могли предшествовать убийствам, власти выявили онлайн-активность несовершеннолетнего, которую назвали "тревожной".

"Расследование на данный момент показало, что Арджун в последнее время демонстрировал определённое тревожное поведение, в частности использовал Интернет и ChatGPT для поиска теоретических идей или фантастических историй об убийстве своей семьи", – сказала окружной прокурор округа Миддлсекс Мариан Райан.

По её словам, подросток планировал убийство членов семьи в формате фэнтезийной фантастики.

"Он использовал ChatGPT для создания фэнтезийных историй, что-то вроде готических романов, задавал вопросы, придумывал персонажей, спрашивал, что бы было, если бы это произошло с ними, и они, похоже, касались угроз его семье", – добавила она.

В то же время прокурор Сюзанна Вайзман заявила, что официальные причины смерти ещё не установлены, но, по её словам, убитым были нанесены удары тупым предметом.

"На данный момент, исходя из улик, найденных на месте происшествия, было очевидно, что обоим лицам был нанесен удар тупым предметом", – сказала она.

К моменту обнаружения тел подросток уже сбежал из дома на автомобиле, принадлежавшем его матери. Полицейским удалось его арестовать недалеко от города Вейланд, штат Массачусетс. Ему предъявили два обвинения в убийстве, два обвинения в нападении и избиении члена семьи, два обвинения в нападении и избиении, использовании транспортного средства без разрешения и краже транспортного средства.

Этот случай не первый

Издание отмечает, что это далеко не первый случай, когда чат-бота с искусственным интеллектом связывают с преступными действиями. Ранее в этом году главный прокурор Флориды Джеймс Утмайер инициировал уголовное расследование в отношении того, как ChatGPT может влиять на угрозы пользователей причинить вред себе или другим.

В то же время в компании-разработчике OpenAI заявили, что ChatGPT не несет ответственности за преступления, поскольку инструмент давал фактические ответы на вопросы с использованием информации, доступной для общественности, и не поощрял и не пропагандировал незаконную или вредную деятельность.

Напомним, в Google на несколько месяцев отстают от графика выпуска своей самой мощной флагманской модели искусственного интеллекта Gemini 3.5 Pro. Такая задержка произошла из-за того, что компания потратила время на улучшение своих возможностей, в частности в области кодирования.

Как сообщал OBOZ.UA, американский техногигант временно отключил новую функцию искусственного интеллекта в сервисе Google Earth, которая позволяла создавать вымышленные события на основе реальных спутниковых карт. Решение было принято менее чем через 48 часов после запуска инструмента из-за критики экспертов и сообщений о возможных злоупотреблениях.

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