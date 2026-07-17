Google откладывает выпуск своей самой мощной ИИ-модели: что известно о причинах

Компания Google на несколько месяцев отстает от графика выпуска своей самой мощной флагманской модели искусственного интеллекта Gemini 3.5 Pro. Такая задержка произошла из-за того, что компания потратила время на улучшение своих возможностей, в частности в области кодирования.

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Об этом сообщило издание Bloomberg. Это вызвало беспокойство, чтобы компания не утратила преимущество на рынке по сравнению с конкурентами.

Что известно

Планировалось, что Google выпустит 3.5 Pro на своей майской конференции разработчиков.

Из-за задержки выпуска Gemini 3.5 инженеры Google и исследователи в области искусственного интеллекта обеспокоены тем, что компания рискует утратить преимущество на рынке, поскольку конкуренты Anthropic и OpenAI выпускают модели, превосходящие возможности Gemini.

"У Google есть несколько уровней заинтересованных сторон, вовлеченных в подготовку моделей к выпуску, которые работают над интеграцией искусственного интеллекта в широкий портфель продуктов, включая поиск, карты и YouTube, что может привести к задержкам", — говорится в материале.

Отмечается, что и OpenAI, и Meta Platforms Inc. недавно выпустили новые модели, которые ещё больше превосходят нынешние предложения Google в сфере искусственного интеллекта для написания кода.

Между тем в конце прошлого месяца Google обновил данные, используемые для обучения Gemini, чтобы попытаться улучшить эти навыки, однако это не дало хорошего результата, сообщил один из источников. Недавно акции упали целых на 3,2%.

"Мы оперативно поставляем широкий спектр моделей, сохраняя при этом высокую экономическую эффективность для клиентов", — заявил представитель Google.

От инженеров Google теперь ожидают использования искусственного интеллекта для написания кода. Но когда они пытаются применять ИИ, они часто сталкиваются с ограничениями мощности из-за конкуренции за вычислительные ресурсы внутри Google.

Исследователи в области искусственного интеллекта утверждают, что главным преимуществом Gemini являются запросы к данным поиска Google, тогда как Anthropic и OpenAI заняли лидирующие позиции в создании самых мощных моделей.

После того как запуск ChatGPT в конце 2022 года вызвал опасения относительно устаревшего использования поисковой системы Google, компания объявила "красный код" — полезную тактику для преодоления бюрократических барьеров и внутренней конкуренции, которые часто замедляют разработку продуктов Google. Но сейчас гонка в сфере искусственного интеллекта стала для компании обычным явлением, отметил один из сотрудников.

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