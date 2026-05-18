У Трампа обеспокоены из-за неожиданных планов Китая в отношении Тайваня – медиа

В окружении президента США Дональда Трампа обеспкоены результатами саммита с госсекретарем Компартии Китая Си Цзиньпинем, который проходил в Пекине. Там говорят, что самым существенным результатом является риск вторжения НОАК на Тайвань через пять лет.

Об этом сообщает издание Axios. Прежде всего страх связан с прекращением поставок электронных чипов, которые используются для питания американских серверов искусственного интеллекта.

В чем причина

Как рассказали изданию некоторые советники главы Белого дома на условиях анонимности, помпезность, с которой Си Цзиньпинь принимал американского президента была "по большей части лицемерной" и "не соответствовала действительности".

По словам одного из советников, китайский лидер якобы пытался сообщить главе Белого дома, что Китай "не является развивающимся государством", а такой же как и США, однако Тайвань все равно хочет забрать себе.

"За Тайвань будут дискутировать в течение следующих пяти лет. Мы никак не можем быть готовыми экономически – цепь поставок чипов не будет ни близко к самодостаточности. Для генеральных директоров, да и для экономики в целом, нет более насущной проблемы, чем цепь поставок чипов", – говорит собеседник Axios.

По данным издания, Дональда Трампа могли благодарить несколько гендиректоров за настойчивое давление на Иран и Венесуэлу и открытие рынков. Добавляется, что некоторые из них надеялись, что их компании получат лицензии на работу в Китае, и отдали должное президенту США.

Напомним, ранее Дональд Трамп сделал ряд заявлений по Тайваню после встречи с госсекретарем Компартии КНР Си Цзиньпинем. Он сообщил, что еще "не решил" вопрос с выделением военной помощи острову, а также раскритиковал тех на Тайване, кто выступает за независимость.

Как сообщал OBOZ.UA, в правительстве Тайваня настаивают на продолжении поставок оружия от Соединенных Штатов Америки, утверждая, что оно является ключевым фактором сдерживания потенциальной агрессии от Китая. Заявления основываются на американском Законе об отношениях с Тайванем, который позиционирует Тайбэй как военного союзника Вашингтона.

Агентство Reuters по этому поводу отмечает, что в декабре Белый дом одобрил рекордный пакет продажи оружия Тайваню на сумму 11 миллиардов долларов, тогда как второй пакет, стоимостью около 14 миллиардов долларов, все еще ожидает одобрения от Трампа. Республиканцы и демократы решительно призвали Белый дом продолжить продажу оружия.

