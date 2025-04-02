У Трампа еще до победы на выборах считали третий срок юридически возможным – WSJ

В окружении американского лидера Дональда Трампа еще до победы на выборах считали третий срок его президентства возможным с юридической стороны. В частности, такого мнения придерживается адвокат и советник республиканца Борис Эпштейн.

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Об этом говорится в материале The Wall Street Journal. По информации издания, осенью 2023 года Эпштейн заявлял, что исследовал закон и убедился, что Трамп может снова подать свою кандидатуру в президенты в 2028 году.

Тогда его слова восприняли за шутку, но сейчас собеседник издания напоминает разговор с переживанием "поскольку Трамп открыто играет с тем, чтобы остаться в должности по истечении срока его полномочий".

Некоторые советники американского лидера отвергают беспокойство, утверждая, что Трамп просто тролит СМИ и либералов. В то же время другие люди из его окружения считают, что такими заявлениями глава Белого дома пытается отвлечь внимание от скандала с чатом в Signal.

По информации WSJ, Трамп недавно признался своему другу, что делает подобные комментарии специально, чтобы "свести СМИ с ума". Однако некоторые высокопоставленные республиканцы, пожелавшие остаться анонимными, считают, что Трамп может серьезно рассматривать возможность остаться в должности.

"Тот факт, что Эпштейн обсуждал этот вопрос с другими, говорит о том, что некоторые из ближайших советников Трампа также исследовали эту идею", – отмечает WSJ.

Со своей стороны руководитель по коммуникациям Белого дома Стивен Ченг подчеркнул, что "слишком рано" думать о третьем сроке.

Напомним, в 22-й поправке к Конституции США говорится, что срок правления для президента Соединенных Штатов строго ограничивается двумя сроками. Поэтому один и тот же человек может занимать президентский пост не более двух сроков (независимо от того, подряд или с перерывом).

"Никто не может быть избран на пост президента более двух раз, а лицо, занимавшее должность президента или действовавшее президентом в течение более двух лет от срока, на который был избран президентом другой человек, не может избираться на пост президента более одного раза", – сообщается в документе.

Как сообщал OBOZ.UA, 30 марта стало известно, что Трамп не исключает, что будет баллотироваться на третий президентский срок. Американский глава утверждает, что "существуют методы", позволяющие ему быть председателем Белого дома трижды. На вопрос, хочет ли он идти на еще один президентский срок, Трамп ответил: "Мне нравится работать".

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