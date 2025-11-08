'Ты работаешь на нас': Байден резко прошелся по Трампу за разрушение Белого дома и королевские замашки

Бывший американский лидер Джо Байден раскритиковал своего коллегу, действующего президента США Дональда Трампа. В частности, он обвинил нынешнего главу Белого дома в "разрушении демократии" и его королевских замашках.

Об этом Байден заявил во время гала-вечера, организованном в Омахе Демократической партией Небраски, сообщает CNN. Там он выступил перед своими сторонниками.

Резкая критика Байдена в сторону Трампа

Экс-президент не обошел вниманием снос Трампом восточного крыла Белого дома для строительства бального зала, которое началось в октябре.

"Я знал, что Трамп собирается устроить разрушительное мероприятие в стране, но должен признать, что я понятия не имел, что будет настоящее разрушительное мероприятие", – подчеркнул Байден.

Он назвал такие действия "идеальным символом его президентства", ведь Трамп "разрушал не только дом народа, но и Конституцию, верховенство права, саму нашу демократию".

Также Байден высмеял повторяющиеся заявления Трампа о якобы "золотом веке" в период его президентства.

"Он сейчас говорит, что мы, цитирую, "в золотом веке". Единственное золото – это то, что он вешает на мантию", – заметил экс-президент, намекая на позолоченное убранство, которым действующий лидер Америки украсил Овальный кабинет во время своего пребывания у власти.

Во время выступлений Байден несколько раз обращался к своему оппоненту, отмечая, что его поведение вызывает стыд у всей нации. К тому же Трамп, по его словам, ориентируется на интересы состоятельных союзников вместо того, чтобы защищать потребности американского народа.

"Вы работаете на нас, господин президент. Мы не работаем на вас. Вы работаете на нас, а не только на миллиардеров и миллионеров", – сказал Байден и добавил, что он "злой".

Бывший президент в своем заявлении вспомнил о своем диагнозе рака простаты, связав личный опыт борьбы с недугом с необходимостью развития и поддержки системы здравоохранения.

"Я благодарю Бога за врачей и медсестер, а также за невероятные прорывы, которые мы делаем в исследованиях рака... Сейчас Трамп и его друзья-республиканцы сокращают государственное финансирование здравоохранения и делают его дороже, еще дороже практически для всех", – подчеркнул экс-глава Белого дома.

В статье отмечается, что Байден выступил с заявлениями на фоне самого длительного в истории США правительственного приостановления работы, вызванного спорами о субсидиях на здравоохранение. Демократы отказались поддержать законопроект республиканцев о финансировании правительства, поскольку он не предусматривает продление действия расширенных субсидий на медицинское страхование.

Политик также отреагировал на убедительную победу демократов на недавних выборах, заявив, что результаты голосования свидетельствуют о четком послании американцев Дональду Трампу и его сторонникам, которые осуждают его политический курс.

В своем выступлении Байден призвал граждан активно участвовать в защите демократии.

"Демократия не является чем-то само собой разумеющимся... Даже в Америке нет ничего гарантированного в отношении демократии. Вы должны приложить усилия. Мы должны выбрать лидеров, которые верят в демократию, которые отстаивают ее, которые защищают ее, которые оберегают ее", – сказал Байден.

Напомним, в апреле 2025 года Дональд Трамп обиделся на Джо Байдена и обозвал демократа "сонным Джо" и назвал его "худшим президентом" Соединенных Штатов.

Как сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп в Truth Social ранее писал, что "не имеет к (российско-украинской. – Ред.) войне никакого отношения", и это якобы вина Джо Байдена, а также президента Украины Владимира Зеленского.

