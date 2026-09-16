Турция приостановила закупки российского угля из-за украинских ударов по судам в Чёрном море: появились подробности

Поставки российского коксующегося угля в Турцию прекратились на фоне затруднений в судоходстве в Чёрном море из-за украинских ударов по судам. В июле 2026 года Турция впервые не закупила коксующийся уголь из России, а за семь месяцев российский экспорт в страну сократился на 29,9% — до 224,5 тыс. тонн.

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Об этом свидетельствуют данные Турецкого статистического института (TUIK), которые приводит SteelOrbis. В июне 2026 года РФ поставила в Турцию 54,5 тыс. тонн коксующегося угля, тогда как в июле 2025 года объем составлял 30,9 тыс. тонн.

Поставкам российского угля помешали проблемы с судоходством

Россия занимает третье место среди поставщиков коксующегося угля в Турцию после США и Австралии. В то же время аналитики связывают сокращение российского экспорта с рисками для судоходства в Черном море и снижением доступности судов для перевозки угля.

В конце июля количество судов, доступных для экспорта российского угля через Черное море, сократилось на 21% за месяц – до 97 балкеров. Причиной называли рост рисков из-за атак украинских беспилотников.

Помимо рисков для судоходства в Чёрном море, на сокращение поставок влияют и экономические факторы. Российские экспортеры переориентируют часть объемов на Дальний Восток, где цены на коксующийся уголь выше: $176 за тонну против $157,1 за тонну в портах Азово-Черноморского бассейна.

По словам аналитиков, российские компании также столкнулись с ростом железнодорожных тарифов и высокой стоимостью перевалки через порты. Из-за удорожания альтернативных маршрутов экспортеры отказались от прежних скидок для турецких покупателей, что дополнительно осложнило поставки.

Турция ищет альтернативных поставщиков

На фоне сокращения российских поставок Турция наращивает закупки в других регионах. За семь месяцев 2026 года экспорт коксующегося угля из США вырос на 70% – до 1,88 млн тонн, а только в июле американские поставки увеличились в три раза в годовом исчислении — до 469 тыс. тонн. Эксперты отмечают, что поставщики из США используют демпинг для вытеснения РФ, а их продукция лучше подходит для турецкой металлургии.

В июле Турция также впервые в этом году закупила коксующийся уголь в Великобритании – 82,5 тыс. тонн и в Казахстане – 48,8 тыс. тонн. Поставки из Австралии за январь–июль, напротив, сократились на 38% — до 770 тыс. тонн.

Чтобы снять напряжение с логистикой в Чёрном море, Анкара активизировала переговоры о возобновлении "зернового коридора", однако аналитики считают маловероятным возвращение России её прежней доли на турецком рынке из-за уже сформировавшихся новых цепочек поставок

Напомним, турецкие морские перевозчики начали отказываться от работы на российском направлении после атак на коммерческие суда в Черном море. В частности, оператор Akkon полностью прекратил заходы в порты РФ, а компания Arkas также отказалась от российского направления.

Как писал OBOZ.UA, Турция начала ограничивать движение отдельных коммерческих судов в направлении Чёрного моря из-за роста числа атак на торговое судоходство. Некоторым судам, направлявшимся в Новороссийск и Украину, задерживали или не выдавали разрешения на прохождение через Дарданеллы.

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