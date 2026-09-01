Турецкие морские перевозчики массово отказываются заходить в порты России: что происходит

Турецкие морские перевозчики начали отказываться от работы на российском направлении после атак на коммерческие суда в Чёрном море. Оператор Akkon полностью прекратил заходы в порты РФ, а суда, направлявшиеся в Санкт-Петербург, развернулись обратно в Турцию.

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Об этом сообщило РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times. Akkon была одним из крупнейших перевозчиков, активно работавших на этом направлении после того, как в начале августа российская компания Fesco приостановила рейсы через Черное море. Тогда украинские морские дроны потопили ее контейнеровоз Yanina вблизи Новороссийска.

10 августа Akkon временно перенаправила рейсы из Новороссийска в Санкт-Петербург. За это она установила доплату в размере 2500 долларов за контейнер, тогда как другие компании, продолжавшие работать на маршруте из Турции в Новороссийск, в среднем брали около 1000 долларов за контейнер в качестве платы за риск.

Однако 21 августа беспилотник атаковал контейнеровоз Akkon Lines: судно получило повреждения и загорелось, а экипаж пришлось эвакуировать.

После оценки ситуации с безопасностью в Akkon пришли к выводу, что дальнейшая эскалация повышает риски для экипажа, судов и грузов. В связи с этим оператор решил полностью прекратить заходы в российские порты.

Грузы будут возвращаться в порты отправления или выгружаться в портах погрузки. В частности, груз с судна, следовавшего в Санкт-Петербург, планируется выгрузить в ближайшем порту — вероятно, в Клайпеде.

Akkon — не единственный турецкий перевозчик, прекративший работу с Россией. Компания Arkas также полностью отказалась от российского направления.

Председатель совета директоров турецкой компании Transbosphor Дениз Ташимаджилыг оценил потери Турции от атак ВСУ на торговые суда в Чёрном море за последние три месяца в 20 млрд долларов.

26 августа об отказе от рейсов в Новороссийск заявила также MSC — один из крупнейших игроков мирового контейнерного рынка. Решение было принято после атаки беспилотников на ее контейнеровоз MSC Ulsan III.

Теперь MSC перенаправляет свои суда в Санкт-Петербург и другие порты. Флот компании насчитывает около 1000 судов, которые работают на маршрутах по всему миру. Об аналогичном изменении маршрутов сообщили еще несколько перевозчиков, ранее работавших через Турцию.

Переход на Санкт-Петербург стал распространенной практикой на фоне сложной ситуации с судоходством в Черном море. В то же время изменение направления само по себе не означает прекращения грузопотока.

Зато отказ турецких контейнерных перевозчиков от работы с Россией может сказаться на поставках европейских товаров. Один из импортеров мебели и товаров для дома из Европы описал ситуацию так: "Турецкий маршрут замер, Санкт-Петербург под вопросом".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что поврежденное после атаки вблизи Новороссийска российское судно "ОМСКИЙ-107" прибило к турецкому побережью. 108-метровое грузовое судно под флагом России после инцидента начало дрейфовать, а впоследствии село на мель в районе Алачали недалеко от Шиле. Экипаж покинул судно на спасательных шлюпках, а капитанский мостик получил значительные повреждения.

На фоне этих инцидентов Турция начала ограничивать движение отдельных коммерческих судов в направлении Черного моря. По данным Bloomberg, некоторым судам, направлявшимся в российский Новороссийск и Украину, задерживали или не выдавали разрешения на прохождение через Дарданеллы.

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