Турция направила предложения Украине и РФ по Черному морю: о чем идет речь

Турция выступила с новой инициативой по деэскалации в Чёрном море и уже передала свои предложения Киеву и Москве. В настоящее время Анкара ожидает реакции обеих сторон.

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Об этом в интервью турецкому телеканалу NTV заявил министр иностранных дел Хакан Фидан. Предложения касаются деэскалации ситуации в Чёрном море.

Ситуация в Чёрном море остаётся сложной из-за ударов по портовой инфраструктуре и других атак, которые влияют на морскую деятельность.

"На самом деле несколько лет назад мы заключили соглашение, которое впоследствии было нарушено, но, несмотря на это, существовала фактически функционирующая система — стороны не вмешивались. Однако сейчас они активно вмешиваются в дела друг друга. В частности, они наносят удары по портам и всем видам морской деятельности", — отметил Фидан.

Анкара пытается использовать опыт предыдущих договоренностей для поиска механизма, который позволил бы снизить напряженность в регионе.

"Честно говоря, мы пытаемся довести это дело до логического завершения. В данном случае трудно согласовать позиции сторон, опираясь на уроки, извлечённые в ходе реализации предыдущего соглашения", — сказал он.

В 2022 году при посредничестве Турции и ООН Украина и Россия договорились о функционировании коридора для безопасного экспорта украинского продовольствия через Чёрное море. Эта договоренность позволила осуществлять поставки зерна из украинских портов на мировые рынки.

Продовольственная безопасность остается одним из ключевых вопросов. Если зерно, собранное в Украине, не будет поступать на международные рынки, это может создать проблемы для ряда стран.

"Мы видим, что если зерно, собранное с полей, не попадет на мировые рынки, во многих странах возникнут проблемы с продовольственной безопасностью", — подчеркнул турецкий министр.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что поставки российского коксующегося угля в Турцию прекратились на фоне осложнений в судоходстве в Чёрном море из-за украинских ударов по судам. В июле 2026 года Турция впервые не закупила коксующийся уголь из России, а за семь месяцев российский экспорт в страну сократился на 29,9% — до 224,5 тыс. тонн.

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