"Требование нации будет выполнено": верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи пообещал отомстить за убийство своего отца

Иранский аятолла Моджтаба Хаменеи заявил, что Соединенные Штаты Америки и Израиль почувствуют "месть" за убийство его отца, Али Хаменеи. Предупреждение прозвучало всего через несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил "уничтожить" Иран в случае угрозы своей жизни.

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Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на иранское информационное агентство Fars. При этом сам новый аятолла, согласно сообщению телеканала, до сих пор не появлялся на публике.

"Месть – это требование нашей нации, и она обязательно свершится. Мы обещаем, что отомстим за вашу чистую кровь и кровь всех мучеников этих двух войн преступным и опозоренным убийцам. Эти преступники, чьи имена от первого до последнего известны и задокументированы, унесут с собой в могилу свою мечту о мирной смерти в старости и в постели. Они должны знать, что это дело не зависит от моего существования или существования других должностных лиц", – говорится в заявлении, которое приписывают ему.

Иран угрожает жизни Трампа

По данным телеканала, недавно МОССАД сообщил Белому дому о якобы угрозах убить американского президента.

Однако два американских источника, знакомые с этим вопросом, заявили, что недавние оценки ЦРУ не указывают на конкретный иранский заговор с целью убийства Трампа, а скорее на постоянные слухи о потенциальной попытке со стороны Корпуса стражей Исламской революции.

Считается, что, по данным телеканала, новый аятолла был ранен во время февральской операции Израиля и США, в результате которой погибли его отец, мать и жена. Он скрывался с начала войны, общаясь со своими сторонниками только через письменные заявления, никогда не показывая своего лица и не используя свой голос.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что Тегеран, как и прежде, одержим идеей его ликвидации. На фоне резкого обострения отношений между странами американский лидер сообщил, что уже подготовил жесткий сценарий ответа на случай своего убийства.

Как сообщал OBOZ.UA, США нанесли ракетный удар по стратегическому железнодорожному мосту на севере Ирана. Атака произошла утром в четверг в провинции Голестан, где проходит транспортный коридор, соединяющий Иран с Туркменистаном, Казахстаном, Китаем, а также используемый для грузовых перевозок из России.

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