Требовала 'выметаться из страны': в Польше нетрезвая женщина набросилась на украинок с оскорблениями и поплатилась. Видео

В Польше в городе Познань нетрезвая местная женщина набросилась на двух украинок с угрозами и кулаками. Она кричала, угрожала вызвать полицию, требуя "убираться из страны", и даже лезла в драку.

Видео дня

Об инциденте сообщила Великопольская полиция на Facebook. Женщина задержана, за нападение и оскорбление по этническому признаку ей грозит лишение свободы до трех лет.

Что произошло

В сети появилось видео, где пьяная полька кричала на двух украинок, "выгоняя" их из страны, при этом женщина размахивала руками и даже распускала руки, заявляя, что "это Польша, а не Украина". Инцидент произошел 4 апреля вечером в городе Познань возле культурного центра "Замок".

В польской полиции отметили, что получили обращение о нападении, позже заявили, что подозреваемую задержали. Ранее женщину уже привлекали к ответственности за другие преступления. За нападение на почве ненависти по этническому признаку ей грозит до трех лет лишения свободы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!