Польша продлила контроль на границах с Германией и Литвой: названы сроки

Польша продолжит временный пограничный контроль с Германией и Литвой еще на полгода – с 5 апреля до 1 октября 2026 года. Решение приняли из-за сохранения рисков нелегальной миграции на обоих направлениях. Проверки будут проводить выборочно, останавливая отдельные транспортные средства.

Об этом сообщает Польское радио со ссылкой на распоряжение министра внутренних дел и администрации. Документ вступит в силу 5 апреля 2026 года.

Распоряжение фактически станет очередным этапом ограничений, вводимых в рамках Шенгенского законодательства. Итак контроль будет осуществляться примерно в 50 пунктах на границе с Германией и еще в 13 – на границе с Литвой. К проверкам, кроме пограничной службы, будут привлекать полицию и военных Сил территориальной обороны. Правоохранители будут иметь возможность выборочно останавливать транспорт для проверки.

Отдельно в перечень контролируемых участков снова включили парк Мужаковский на польско-немецкой границе. Эта локация является важной для туристического, пешеходного и велосипедного движения, а также для проведения совместных трансграничных мероприятий.

Согласно правилам Шенгенской зоны, государства могут временно восстанавливать контроль на внутренних границах в случае угрозы общественному порядку или безопасности. Такие ограничения могут действовать до шести месяцев с возможностью дальнейшего продления, но в целом не дольше двух лет при условии информирования европейских институтов.

