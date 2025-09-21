Трампу "не доложили" о провокации с истребителями РФ над Эстонией

Президент США Дональд Трамп заявил вечером 20 сентября, что его "не проинформировали" о нарушении Россией воздушного пространства Эстонии. Так он ответил на прямой вопрос журналиста относительно потенциального ответа Вашингтона на провокацию Москвы против НАТО.

Об этом написал в сети Х журналист Алекс Рауфоглу, который и задал Трампу упомянутый вопрос. В то же время президент США днем ранее уже реагировал на пролет российских истребителей в воздушном пространстве Эстонии, о котором за сутки он снова "не знал".

Что ответил Трамп на вопрос о российской провокации

Специальный корреспондент Kyiv Post в Вашингтоне Алекс Рауфоглу вечером в субботу, 20 сентября, во время общения Трампа с журналистами в имении Джорджа Вашингтона в Маунт-Верноне, поинтересовался у президента США относительно ответа на российскую провокацию против Эстонии.

И Трамп в ответ заявил, что ничего не знает об этой провокации.

"Я не проинформирован об Эстонии", – заявил президент США спустя почти двое суток после того, как три российских истребителя нарушили воздушное пространство этой страны-члена НАТО.

Соответствующее видео с комментарием Трампа Рауфоглу опубликовал в своем аккаунте в сети Х.

"Трамп только что сказал мне, что его "еще не проинформировали" о ситуации в Эстонии", – прокомментировал корреспондент Kyiv Post.

Из такого ответа можно было бы предположить, что в США, главной стране НАТО, вторжение российских военных самолетов в воздушное пространство Альянса считают слишком мелким событием, чтобы беспокоить из-за него президента. Если бы не одно "но": за день до этого Трамп публично отреагировал на инцидент :

"Мне это не нравится. Это может быть большой проблемой. Я должен это проверить. Скоро я коротко с этим ознакомлюсь", – заявлял он во время брифинга в Белом доме.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 19 сентября три российских МиГ-31 вторглись в воздушное пространство Эстонии на 12 минут. Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного РФ в Эстонии, чтобы выразить ему протест и передать ноту. А глава внешнеполитического ведомства Маргус Цахкна отметил, что это уже четвертое нарушение воздушного пространства над страной со стороны РФ за этот год.

После инцидента, во время которого в небо поднимали итальянские F-16 и авиацию союзников Швеции и Финляндии. Однако они даже не попытались нанести удар по авиации государства-агрессора, объяснив это тем, что пилоты сопровождали МиГи, пока они не вернулись в воздушное пространство РФ.

Министерство обороны России впоследствии заявило, что российские самолеты совершали плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область и якобы не нарушали воздушное пространство страны Балтии.

