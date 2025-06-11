Трампу хотят запретить использовать морпехов и Нацгвардию для подавления протестов: детали иска в суд

Штат Калифорния попросил суд издать чрезвычайный приказ, который запретил бы администрации Дональда Трампа использовать Национальную гвардию и морских пехотинцев для разгона протестов. Во вторник, 10 июня, прокуратура штата обратилась к федеральному судье с просьбой принять соответствующее временное решение.

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Об этом сообщает CNN. В Калифорнии хотят, чтобы администрации Трампа запретили использовать морских пехотинцев и Нацгвардию для обеспечения соблюдения законов в штате, в том числе путем оказания помощи федеральным чиновникам в "обеспечении соблюдения иммиграционного законодательства".

Адвокаты штата заявили в суде, что такой приказ "предотвратит использование федеральной Национальной гвардии и морских пехотинцев, находящихся на службе, для обеспечения правопорядка на улицах гражданского города".

Генеральный прокурор Калифорнии Боб Бонта заявил, что Трамп и министр обороны США Пит Хегсет хотят использовать "незаконно выделенные на федеральном уровне" войска Национальной гвардии и морскую пехоту для сопровождения федеральных сотрудников иммиграционной службы в рейдах по всему Лос-Анджелесу.

"Федеральная антагонизация из-за присутствия солдат на улицах уже нанесла реальный и непоправимый ущерб городу Лос-Анджелес, людям, которые там живут, и штату Калифорния. Они должны быть немедленно остановлены", – говорится в заявлении.

Федеральный судья в Сан-Франциско отклонил требование Калифорнии. Министерство юстиции назвало запрос штата "юридически безосновательным" и утверждало, что в случае его удовлетворения он "поставит под угрозу безопасность персонала Министерства внутренней безопасности и помешает федеральному правительству проводить операции".

Тем временем старший окружной судья США Чарльз Р. Брейер назначил слушания на 13:30 четверга по запросу Калифорнии о временном судебном запрете, который бы запрещал официальным лицам приказывать военнослужащим помогать в определенных правоохранительных мероприятиях.

Как сообщал OBOZ.UA, в США вспыхнули протесты из-за массовых рейдов миграционной службы и жесткой политики президента Дональда Трампа в отношении нелегалов. В ответ на это в Лос-Анджелес отправили две тысячи бойцов Нацгвардии для подавления беспорядков.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение отправить Нацгвардию в Лос-Анджелес, где вспыхнули протесты. Политик заявил, что это было правильным шагом, без которого город "был бы полностью уничтожен". Также он раскритиковал власти Калифорнии и Лос-Анджелеса в частности.

Позже стало известно, что Трамп принял решение о мобилизации более 700 морских пехотинцев и направлении их в регион для поддержки Национальной гвардии.

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