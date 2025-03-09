Трамп за два месяца президентства потратил на игру в гольф более $18 млн – СМИ

Через два месяца пребывания на посту президента США Дональд Трамп потратил на игру в гольф немалую сумму из госбюджета. Пристрастие американского президента к этой игре уже стоило налогоплательщикам более 18 миллионов долларов.

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Такими темпами во время второй каденции Трамп может побить рекорд по расходованию бюджетных денег на игру в гольф, установленный за время его первого президентства, тогда на это было потрачено около 151,5 млн долларов за четыре года. Об этом говорится в публикации американского интернет-издания HuffPost.

"Согласно анализу HuffPost, любовь Дональда Трампа к игре в гольф на его полях во Флориде стоила американским налогоплательщикам более 18 миллионов долларов после того, как он вернулся на пост президента, что позволяет ему превысить суму в 151,5 миллиона долларов, которые он потратил во время своего первого срока", – говорится в материале.

По наблюдениям HuffPost, с 48 дней пребывания в должности Трамп играл в гольф не менее 13 дней. 10 из них он делал это в Вест-Палм-Бич – недалеко от его резиденции Мар-а-Лаго, остальные – в Дорале, к востоку от главных взлетно-посадочных полос международного аэропорта Майами. В последний раз Трамп играл в гольф в субботу, 8 марта.

Издание также напомнило, что в 2019 году Управление по вопросам подотчетности правительства выпустило отчет, в котором было отмечено: первые четыре поездки Трампа в Мар-а-Лаго во время его первого президентства стоили налогоплательщикам по 3 383 250 долларов каждая. Учитывая, что с 2017 года цены несколько изменились – сейчас затраты, считают авторы материала, "вероятно, выше".

В эту сумму входит перелет Трампа и его свита на Air Force One и обеспечение его безопасности военными с задействованием стратегического военно-транспортного самолета C-17 Globemaster III для перевозки автомобилей для трамповского кортежа.

Кроме того, привлекаются силы полиции на лодках и с пулеметами, которые патрулирую водные пути у барьерного острова, на котором по всей ширине раскинулась резиденция Трампа. Ав Атлантическом океане дежурит корабль береговой охраны. Дополнительные расходы включают обеспечение правопорядка и работу собак, обученных обнаружению взрывчатки.

При этом когда после инаугурации в 2025 году Трамп совершил первую поездку в Калифорнию и Неваду, конечным пунктом которой стал его гольф-клуб Дорал, журналисты спрашивали у новоизбранного президента, планирует ли он играть в гольф во время этой поездки.

"Нет. Я так не думаю. Я занят", – ответил тогда Трамп.

А уже через два дня репортер Fox News опубликовал фотографии, на которых зафиксировано, как Трамп играет в гольф в своем гольф-клубе Дорал.

Также в сети ранее появилось видео с, как заявлено, поездкой Трампа на игру в гольф.

Напомним, ранее близкий соратник Трампа, американский миллиардер Илон Маск устроил скандал в сети из-за того, что возле Белого дома сторонники продолжения помощи Украине развернули огромный украинский флаг.

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