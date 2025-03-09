У Белого дома развернули гигантский флаг Украины: Илон Маск устроил скандал в сети

В субботу, 8 марта, сторонники Украины возле Белого дома развернули "самый большой в мире" украинский флаг. Так они пытались призвать администрацию президента США Дональда Трампа продолжить помощь Украине в защите от российской агрессии и не бросать жертву нападения на произвол судьбы.

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На такой жест поддержки Украины отреагировал миллиардер Илон Маск, которого поддержка нашего государства изрядно разозлила, он взялся угрожать "санкциями". Об этом он написал в своем аккаунте в сети X.

В субботу в сети Х начали появляться кадры с гигантским флагом Украины, который был развернут вблизи Белого дома.

"Сторонники Украины развернули самый большой в мире флаг на эллипсе Белого дома, призывая США продолжать помощь против российского вторжения: "Не бросайте Украину!" – написал независимый журналист и фотограф Алехандро Альварес, опубликовав соответствующее видео.

Впрочем, у некоторых эта акция вызвала нестерпимый зуд.

"Кто заплатил за этот ОГРОМНЫЙ украинский флаг, который сегодня развернули перед Белым домом? Сколько сотен тысяч это стоило? Я гарантирую вам, что мои налоговые доллары каким-то образом финансировали это. DOGE (Департамент эффективности правительства, которым заправляет Илон Маск. – ред.), возможно, стоит посмотреть", – взялся искать задекларированные Дональдом Трампом "сотни миллиардов" на помощь Украине в этом флаге протрамповский журналист Ник Сортор.

А сенатор-республиканец Майк Ли отреагировал на акцию поддержки Украины фразой: "ни одного пенни Украине".

За этот тезис мгновенно ухватился Илон Маск. Миллиардер разглядел в обычной ткани чрезвычайное расточительство и поставил под сомнение, что хотя бы кто-то в США может не разделять намерений действующей администрации президента США относительно принуждения Украины к капитуляции путем ее ослабления и создания предпосылок для большего количества разрушений и жертв. По его мнению, во всем виноваты "украинские олигархи", "имеющие виллы в Монако" – и в отношении них нужно немедленно ввести санкции.

"Введите санкции против топ-10 украинских олигархов, особенно тех, кто имеет особняки в Монако, и это немедленно прекратится. Это ключ к головоломке", – заявил Маск.

Интересно, что в начале полномасштабного вторжения России Маск вызывал на поединок за Украину российского диктатора Владимира Путина, а ныне кардинально изменил свою позицию – и периодически обвиняет наше государство в самых разных "грехах".

Напомним, ранее Маск выдал, что "весь украинский фронт падет", если он отключит Starlink. Миллиардер заявил, что его "тошнит от многих лет бойни в тупике" и прибег к кремлевскому нарративу, что Украина "неизбежно проиграет" в войне против России.

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