Стало известно, сколько людей в Гренландии и США действительно хотят объединения

Большинство американцев выступают против аннексии либо покупки Гренландии Соединенными Штатами. Большинство жителей датского острова также не поддерживают идею присоединения к США.

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Это показал опрос Yahoo! News, проведенный с 20 по 24 марта 2025 года. Авторы социсследования считают, что возможная погрешность в предоставленной статистике не превышает 2,7%.

Всего 19% американцев выступают за то, чтобы Соединенные Штаты "присоединили" Гренландию.

Почти половина граждан США – 49% – выступают однозначно против этой идеи. Еще треть – 32% – не смогли определиться с ответом.

Как передает The Guardian, 85% гренландцев выступают против захвата их территории Соединенными Штатами Америки.

Напомним: президент США Дональд Трамп считает, что аннексия датского острова нужна Вашингтону ради международной безопасности. Он признал, что для него не главное, хотят ли люди из Гренландии стать американцами; такое "присоединение" необходимо, и задача США – убедить население в этом.

Как писал OBOZ.UA, недавно в Гренландии четыре из пяти победивших на выборах партий создали коалицию и, таким образом, занялись формированием нового правительства. Как отмечено в коалиционном соглашении, партии "вместе выступают за безопасную и свободную развивающуюся Гренландию", а главный лозунгом новой коалиции – Гренландия принадлежит местным жителям.

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