4 листопада відбудуться вибори мера Нью-Йорка.

Ще наприкінці вересня чинний мер Ерік Адамс заявив, що знімає свою кандидатуру на другий термін. Його рейтинг останнім часом різко упав. Пов'язано це було зі звинуваченнями у корупції та судовими претензіями.

Найбільше шансів перемогти має Зогран Мамдані, проти якого напередодні у соціальних мережах виступив Дональд Трамп. Він наголосив, що не надаватиме федеральних коштів Нью-Йорку, бо коли містом керуватиме комуніст, воно не матиме жодних шансів на виживання. Американський президент стверджує, що Мамдані не мав жодних успіхів під час попередньої діяльності. Він закликав не голосувати за республіканця Кертіса Сліву, бо це буде голос за Мамдані. Трамп зробив ставку на Ендрю Куомо, колишнього губернатора і демократа.

Цікаво, чи не так? Заради політичної доцільності Трамп не підтримує однопартійця і закликає голосувати за представника ворожої партії. Схоже, до кінця його каденції ми зіштовхнемося з подібними випадками.

Хто ж такий Зогран Мамдані, який викликав гнів Трампа?

Йому 34 роки, він мусульманин-шиїт. Мамдані (увага!) є членом Демократичної партії. Але Трамп зробив акцент на тому, що молодий політик належить також до демократичних соціалістів Америки, до яких, крім лівих політиків, увійшли й колишні комуністи. Сам Мамдані є офіційним висуванцем демократів, але Трамп робить ставку на іншого демократа, який виступає як незалежний кандидат. Ось така хитросплетена політична комбінація.

Що ж насправді зачепило Трампа у кандидатурі Мамдані?

Емігрант із Уганди, активіст у сфері житлової політики та продюсер реп-музики, той уже 5 років є депутатом законодавчих зборів штату, а в його передвиборчій програмі на мера - безплатні міські автобуси, громадські дитсадки, муніципальні продуктові магазини, замороження орендної плати на стабілізованих квартирах і будівництво доступного житла.

Щодо законодавчої діяльності, за яку його розкритикував Трамп, то Мамдані став автором трьох законів у штаті, єдиний не пропустив жодного депутатського засідання і залучив до державного бюджету понад сто мільйонів доларів.

Трамп про це не писав, але Мамдані критикує дії Ізраїлю в Газі, підтримує Палестину, засуджує удари США по іранських ядерних об'єктах.

Можливо, Трамп побачив у Мамдані майбутнього конкурента на президентських виборах?