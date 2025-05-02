Трамп призвал не покупать нефть у Ирана: пригрозил вторичными санкциями от США

Президент США Дональд Трамп призвал страны прекратить покупать у Ирана нефть и нефтехимическую продукцию. Он пригрозил, что введет вторичные санкции против тех, кто будет продолжать закупки.

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Об этом глава Белого дома написал в Truth Social. В своем эмоциональном сообщении, исполненном прописных букв, Дональд Трамп предупредил, что введет вторичные санкции немедленно.

"Все закупки иранской нефти или нефтехимической продукции должны быть прекращены, СЕЙЧАС! Любая страна или лицо, покупающее ЛЮБОЕ количество нефти или нефтехимической продукции у Ирана, немедленно подвергнется вторичным санкциям", – заявил Трамп.

Он подчеркнул, что покупателям иранской нефти "не будет позволено вести бизнес" из США "ни в какой форме и ни в каком виде".

Как известно, нефть является одним из основных источников доходов Ирана. И нацеленность Трампа именно на это свидетельствует об эскалации давления на Тегеран, с которым США ведут переговоры о сокращении ядерной программы.

Очередной раунд американо-иранских переговоров был запланирован на субботу, 3 мая. Однако его перенесли "по логистическим причинам".

Об этом стало известно 1 мая, и вероятно этот перенос и послужил причиной угрожающего заявления Дональда Трампа.

Переговоры зашли в тупик, поскольку основная проблема в достижении соглашения остается неизменной. Иран настаивает на том, что сам должен хранить уже обогащенные радиоактивные элементы, Соединенные Штаты же требуют передать все такие элементы на хранение "третьим странам", при этом первой предлагается страна-агрессор Россия.

Как сообщал OBOZ.UA, Иран согласился вести переговоры о некоторых ограничениях на свою ядерную работу в обмен на снятие санкций. Но в Тегеране заявили, что прекращение программы обогащения урана или отказ от его запасов относятся к "красным линиям". Также Иран требует гарантий, что президент США Дональд Трамп больше не выйдет из ядерного соглашения.

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