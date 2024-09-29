Трамп пригрозил компании Google судом: чем недоволен кандидат в президенты США

Бизнесмен и кандидат в президенты США Дональд Трамп пригрозил привлечь компанию Google к ответственности в случае его переизбрания. Поскольку считает, что поисковик выдает результаты только с "плохими историями" о нем.

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Об этом политик написал в его соцсети TruthSocial. Он отметил, что Google выдает "лишь хорошие" истории о его оппонентке от демократов Камале Гаррис.

"Надеемся, что Министерство юстиции привлечет их к уголовной ответственности за это вопиющее вмешательство в выборы. Если нет, то в соответствии с законами нашей страны, я потребую их уголовного преследования на максимальном уровне, когда я выиграю выборы и стану президентом Соединенных Штатов", - написал Трамп в своем сообщении.

Впрочем, непонятно, что именно побудило Трампа сделать такое заявление на его социальной платформе Truth Social.

Реакции от Google долго ждать не пришлось. В компании заявили, что не манипулируют результатами поиска в пользу одного из кандидатов.

"Вебсайты обеих кампаний постоянно появляются на вершине поиска по релевантным и распространенным поисковым запросам", - цитирует The New York Times представителя Google.

Как пишет издание, ранее консерваторы жаловались на то, что алгоритмы Google способствуют демократам. Медийный исследовательский центр даже выпустил несколько исследований, утверждающих это.

Google опровергла эти утверждения, заявив, что ее поисковая система не предпочитает ни одного кандидата или партии.

Напомним, что накануне стало известно о том, что экспрезидент Соединенных Штатов, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп считает, что война в Украине может перерасти в третью мировую. Но только при условии, что его не изберут на президентский пост.

А уже после встречи с Зеленским Трамп сделал заявление о том, что войну в Украине необходимо завершить и нужно сделать путем "справедливого соглашения". Он также сказал, что "многому научился" на встрече с Зеленским.

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