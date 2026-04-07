Трамп потратит рекордные суммы на войну против Ирана, но этого не хватит для победы – медиа

Президент США Дональд Трамп заложил рекордный оборонный бюджет в 1,5 трлн долларов, что примерно на 445 миллиардов долларов больше, чем в 2026 году. Однако даже такие расходы не смогут обеспечить победу в войне против Ирана из-за растущей роли беспилотников в современных конфликтах.

Об этом пишет Forbes. Издание отмечает, что администрация Трампа обосновывает резкое увеличение оборонных расходов необходимостью решения проблем в войне с Ираном и других глобальных угроз безопасности.

Предложенный бюджет Пентагона станет крупнейшим в истории США с учетом инфляции, превысив даже расходы страны во время Второй мировой войны.

"Золотой купол" не защитит от дешевых дронов

Одним из центральных элементов новой оборонной стратегии должна стать система противоракетной обороны Golden Dome (Золотой купол), на которую планируют потратить около 185 млрд долларов.

В то же время эта программа вызывает критику экспертов, которые сравнивают ее с инициативой Рональда Рейгана – программой Стратегическая оборонная инициатива, которая была закрыта в 1990 году после траты около 40 млрд долларов без достижения ожидаемых результатов. Критики отмечают, что некоторые элементы Golden Dome, в частности системы перехвата ракет на начальной фазе полета, еще даже не прошли полных испытаний.

И если "Золотой купол" все же может противостоять высокотехнологичным стратегическим угрозам, таким как межконтинентальные баллистические ракеты, гиперзвуковые планеры и усовершенствованные крылатые ракеты, он будет уязвим к массированной атаке со стороны недорогих дронов.

Неэффективная стратегия Трампа

Кроме систем ПВО, бюджет предусматривает значительные расходы на традиционные виды вооружения. Пентагон просит 65,8 млрд на строительство кораблей, а также закупку 85 истребителей F-35 Lightning II, средняя стоимость одного из которых составляет примерно 82,5 млн долларов. Еще около 5 млрд планируют направить на подводные лодки и эсминцы с управляемыми ракетами.

Однако, по мнению экспертов, такая стратегия может быть неэффективной. Современные войны все больше определяются использованием дешевых и массовых беспилотников, которые способны представлять серьезную угрозу даже для дорогих систем вооружения.

Хотя США инвестируют в беспилотные технологии, страна все еще отстает в этом направлении. В частности, во время тестирования автономных беспилотных катеров ВМС у побережья Калифорнии аппараты неоднократно останавливались или врезались друг в друга из-за проблем с программным обеспечением и человеческих ошибок.

Проблему усугубляет то, что беспилотники сложно обнаруживать: они летают на малой высоте, могут маневрировать между зданиями и имеют слабое радиолокационное отражение. Из-за этого радары, настроенные на поиск скоростных ракет, иногда воспринимают их как птиц.

Технические проблемы борьбы с БПЛА еще раз демонстрируют несоответствие стратегии США.

В бюджете предусмотрено более 3 млрд долларов на борьбу с дронами, но эксперты сомневаются, что это станет приоритетом для Пентагона. Для сравнения, финансирование морских беспилотников в размере 172 млн долларов выглядит незначительным по сравнению с 63 миллиардами долларов общих расходов на закупку для ВМС.

Таким образом, даже рекордный оборонный бюджет США может не гарантировать стратегического преимущества, если военная стратегия не будет быстро адаптирована к реалиям войны дронов, которая все больше определяет современные конфликты.

