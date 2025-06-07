Трамп подписал указ об усилении защиты воздушного пространства США от дронов и увеличении производства сверхзвуковых самолетов

Президент США Дональд Трамп подписал указы об усилении защиты воздушного пространства США от угроз дронов и развитии сверхзвуковых и электрических самолетов. Эти меры должны улучшить безопасность страны и стимулировать инновации в авиации.

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Об этом сообщает Reuters. Одной из главных задач новых указов является создание условий для широкого использования дронов за пределами визуального контроля операторов, что станет важным шагом для масштабного внедрения беспилотной доставки и других коммерческих применений.

Правительству также поручено уменьшить зависимость США от китайских производителей дронов и расширить поддержку американских компаний, разрабатывающих электрические самолеты вертикального взлета и посадки (eVTOL), таких как Joby Aviation и Archer Aviation.

Для контроля воздушного пространства создается специальная федеральная рабочая группа, которая расширит ограничения на доступ к важным объектам и усилит использование технологий для обнаружения беспилотников в режиме реального времени. Кроме того, предусмотрена помощь на уровне штатов и муниципалитетов в противодействии потенциальным угрозам от преступников и террористов, которые могут злонамеренно использовать дроны.

Директор правления научно-технической политики Белого дома Майкл Крациос, отметил, что меры направлены на защиту границ страны и национальной безопасности в условиях проведения крупных публичных мероприятий, таких как Олимпиада и Чемпионат мира по футболу.

Поддержку указу выразила и Национальная футбольная лига, которая отметила рост случаев нарушения воздушного пространства стадионов дронами.

Еще одним важным решением указа стала отмена запрета Федерального авиационного управления (FAA), введенного в 1973 году, на сверхзвуковые полеты над территорией США. Теперь сверхзвуковые самолеты смогут летать над сушей, если не нарушают требований по звуковому удару. Это открывает путь для развития скоростных авиаперевозок, способных сократить время полета между Нью-Йорком и Лос-Анджелесом до менее чем четырех часов.

Генеральный директор Boom Supersonic Блейк Шолл приветствовал это решение, заявив, что оно означает начало новой эры коммерческих сверхзвуковых полетов. Трамп и его команда считают, что технологический прогресс в области материалов, аэродинамики и шумоподавления сделает эти самолеты безопасными, экологичными и экономически жизнеспособными.

Старший советник Совета национальной безопасности по вопросам борьбы с терроризмом Себастьян Горка, добавил, что эти меры позволят усилить защиту от нелегального использования дронов и повысить эффективность контроля над воздушным пространством США, особенно во время крупных массовых мероприятий.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп заявил, что американская армия сейчас пополняет свой арсенал самыми быстрыми темпами в истории страны. Такого масштабного наращивания вооружения, по его словам, Соединенные Штаты еще не видели. Он отметил, что недавно имел содержательный разговор с американскими военными начальниками, который еще раз подтвердил готовность армии США к любым вызовам. В то же время американский лидер выразил надежду, что новые вооружения не придется применять на практике.

Также известно, что Великобритания запланировала покупку истребителей, способных нести тактическое ядерное оружие. Предварительно, такими самолетами могут стать "невидимки" F-35A Lightning американской компании Lockheed Martin, но рассматриваются и другие варианты.

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