"Самая сильная армия": Трамп заявил, что США пополняют арсенал оружия рекордными темпами

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская армия сейчас пополняет свой арсенал оружия самыми быстрыми темпами в истории страны. Такого масштабного наращивания вооружения, по его словам, Соединенные Штаты еще не видели.

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Об этом Трамп написал в своей публикации на платформе Truth Social. По его словам, США сегодня имеют "самую сильную армию за всю историю", в том числе и за счет накопления вооружения рекордно быстрыми темпами.

Президент отметил, что недавно имел содержательный разговор с американскими военными начальниками, который еще раз подтвердил готовность армии к любым вызовам. В то же время американский лидер выразил надежду, что новые вооружения не придется применять на практике.

"Только что прекрасно пообщался с нашими военными лидерами. Это самая сильная армия, которую мы когда-либо имели, учитывая тот факт, что мы накапливаем оружие с такой скоростью, которой наша страна еще не видела. Надеемся, однако, что нам никогда не придется его использовать!" – написал Трамп.

Напомним, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что его страна переходит в режим "готовности к войне" и объявляет о масштабном перевооружении на фоне роста глобальной угрозы. Правительство планирует построить до 12 новых штурмовых подводных лодок и вложить миллиарды фунтов в ядерное оружие, беспилотники и киберзащиту.

"Угроза, с которой мы сейчас сталкиваемся, является более серьезной, более непосредственной и менее предсказуемой, чем когда-либо со времен холодной войны", – сказал Стармер, подчеркивая рост российской агрессии, войну в Европе, киберугрозы и ядерные риски.

По его словам, Британия должна быть не только обороноспособной, но и готовой к возможному боевому столкновению.

Война России против Украины выявила серьезные пробелы в способности стран Запада быстро производить оружие и боеприпасы. Именно поэтому наращивание оборонного потенциала Соединенного Королевства, включающее масштабные инвестиции в ВПК и перевооружение, рассматривается как четкий сигнал Москве о готовности Лондона действовать решительно в случае необходимости.

Также известно, что Великобритания запланировала покупку истребителей, способных нести тактическое ядерное оружие. Предварительно, такими самолетами могут стать "невидимки" F-35A Lightning американской компании Lockheed Martin, но рассматриваются и другие варианты.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце мая 2025 года Bloomberg писал, что у Европы нет ни достаточных запасов вооружения, ни возможностей массово его производить. Европейские лидеры пытаются найти способ обеспечить Украину оружием и не исключают, что придется покупать американское вооружение для дальнейшей передачи его украинцам.

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