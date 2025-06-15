Трамп на день рождения провел военный парад, пока американцы протестовали: фото и видео

14 июня в Вашингтоне состоялся самый масштабный за последние десятилетия военный парад, посвященный 250-летию создания армии США. Дата празднования символически совпала с днем рождения президента Дональда Трампа, которому в этот день исполнилось 79 лет.

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Как сообщает Axios, в мероприятии приняли участие около 6600 военнослужащих, более 150 единиц техники, среди которых 128 танков, а также более 50 летательных аппаратов, среди которых – вертолеты CH-47, UH-60 Black Hawk, истребители P-51 и беспилотные дроны. Парад прошел вдоль Национальной аллеи – центрального проспекта американской столицы.

На мероприятии присутствовали Трамп с женой Меланией, вице-президент США Джей Ди Вэнс с супругой, глава Пентагона Пит Хегсет, госсекретарь Марко Рубио и другие представители администрации президента.

Организаторы представили военные формации разных исторических эпох – от времен войны за независимость до современных операций. Была задействована историческая техника, в частности танки Renault – Первой мировой войны, Sherman – Второй мировой, а также современные Abrams и Bradley.

Торжественная часть завершилась фейерверком. Один из участников парашютной группы "Золотые рыцари" вручил Трампу американский флаг.

Публика исполнила ему "Happy Birthday", а сам политик произнес речь после завершения парада, в которой заявил: "Каждая другая страна празднует свои победы. Пришло время, чтобы Америка тоже это сделала. Именно это мы делаем сегодня вечером".

Несмотря на праздничную атмосферу в Вашингтоне, в десятках городов США в то же время проходили акции протеста под лозунгом "Без королей". Миллионы американцев вышли на улицы Атланты, Чикаго, Нью-Йорка, Денвера, Хьюстона, Сиэтла и других городов, выражая протест против политики администрации Трампа и демонстрируя несогласие с организацией парада, который, по их мнению, является проявлением авторитаризма.

В Вашингтоне, штат Колумбия, демонстрации не состоялись. Накануне Трамп предупредил, что в случае попыток помешать параду, протестующих "встретит очень большая сила".

Военный парад вызвал неоднозначную реакцию и из-за своей стоимости. По предварительным данным, он обошелся бюджету в $45 миллионов, но критики называют цифру вдвое большей – до $90 миллионов с учетом сопутствующих расходов.

Сам Трамп местами дремал под фанфары, а государственный секретарь США Марко Рубио все время был "на низком старте", чтобы покинуть событие.

Несмотря на официальные заявления, что мероприятие посвящено исключительно армейскому юбилею, многие американцы восприняли его как политическую акцию Трампа. Однако билеты на парад разобрали со скоростью света, но это сделали тиктокеры-юмористы, которые не собирались приходить. Затем в своих соцсетях они показывали свои билеты, выданные на имена вроде Джеффри Маск или Youre WasteOfSkin (Ты Бесполезный).

Заметим, что 14 июня 1775 года Второй Континентальный конгресс принял решение о создании Континентальной армии. А уже на следующий день главнокомандующим был назначен Джордж Вашингтон. Военные парады в США – явление редкое. Последний раз подобное мероприятие в столице проводили в 1991 году после завершения войны в Персидском заливе. Тогда в нем приняли участие около 8 тысяч военнослужащих. По неофициальным данным, это мероприятие стоило 8 миллионов долларов США.

До этого военные парады в Вашингтоне проводились в 1961 году во время инаугурации Джона Кеннеди, в 1953-м - по случаю первой инаугурации Дуайта Эйзенхауэра, а также в 1942-м и 1946 годах.

Как сообщал OBOZ.UA, в Лос-Анджелесе протесты продолжаются уже неделю – они начались из-за политики Трампа в отношении мигрантов, и значительно усилились после решения президента ввести в город Национальную гвардию. В городе, кроме военных, развернуты дополнительные силы полиции, объявлен комендантский час. Но протесты не утихают.

Организаторы движения "Без королей" уверяют, что протесты против миграционной политики Трампа получили их поддержку, и поэтому распространяются по всей стране, в частности в Нью-Йорке, Чикаго и Вашингтоне, округ Колумбия.

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